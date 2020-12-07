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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

Paris Büyük Cami, tekrar ibadete açıldı

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Büyük Cami, kamusal ibadet alanlarında koronavirüse (Covid-19) bağlı yeni alınan kararlar kapsamında tekrar ibadete açıldı.

Son dönemde İslam karşıtlığı ile dikkat çeken Fransa'da başkent Paris'te bulunan Paris Büyük Camisi, kamusal ibadet alanlarında koronavirüse (Covid-19) bağlı yeni alınan kararların ardından tekrar ibadete açıldı. Söz konusu cami, bir aydır koronavirüs nedeniyle ibadete kapalıydı.

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