MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriParis belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu
GeriDünya Paris belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Paris belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı oldu

Fransa’da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Rouen kentinde yaptığı açıklamada, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını belirtti.

Hidalgo'nun, Sosyalist Parti'den aday olmak isteyenler arasında eylül ayı sonunda yapılacak oylamada galip gelerek partinin resmi adayı olması bekleniyor.

Fransız basını, parti lideri Olivier Faure'nin Hidalgo'yu desteklediğini belirtiyor.

Seçimin favorileri arasında gösterilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz adaylığını açıklamadı.

Bir diğer favori, aşırı sağcı Marine Le Pen ise cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak için partisi Ulusal Birlik'in başkanlığını bırakmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi