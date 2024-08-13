Paris 2024 Tom Cruise’un şovuyla sona erdi: Film gibi kapanış

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FRANSA’nın başkenti Paris’te 80 bin kişinin izlediği Olimpiyat Oyunları’nın kapanışını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile davetliler takip etti. Oyunlarda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand’ın Olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan törende daha sonra Fransa marşı okundu. Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı’nın bayrağı, sporcular tarafından stada getirildi. Kadınlar maratonda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

SEMBOLİK TÖREN

Sporcuların geçit töreni, sahne şovu ve konserlerin ardından Olimpiyat bayrağının 2028’de ev sahibi olacak Los Angeles’a teslimi için seremoni başladı. Olimpiyat bayrağı Paris Belediye Başkanı’ndan Los Angeles Belediye Başkanı’na iletildi.

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AKSİYON DOLU SAHNELER

Sonrasında Görevimiz Tehlike serilerindeki aksiyon sahneleriyle hafızalara kazınan 62 yaşındaki dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise, Stade de France’ın tepesinden cesur bir atlayış gerçekleştirdi. Filmlerinde dublör kullanmamasıyla bilinen aktör, ipe bağlı olarak stadyumun zeminine iniş yaptı. Daha sonra Cruise, sporcuların arasından geçerek sahneye doğru ilerledi. Ünlü aktör, olimpiyatlarda yarışmasını izlerken de görüntülendiği ABD’li jimnastikçi Simone Biles’ın elinden bayrağı alıp motosikletle alandan ayrıldı. Gösterinin ardından bir video paylaşan Cruise, “Bir tören kapandığında bir sonraki başlar” ve “Teşekkürler Paris. Şimdi Los Angeles’a gidiyorum” cümleleriyle bir tanıtım videosu yayınladı.

GÖREVİMİZ LOS ANGELES

Videoda ünlü aktör motosikletinin arkasına bağlı Olimpiyat bayrağıyla Eyfel Kulesi ve Zafer Takı’nın önünden geçerek Charles de Gaulle Havalimanı’na ulaşıyor. Havalimanında, motosikletiyle bir kargo uçağına binen Tom Cruise, Los Angeles semalarına gelindiğinde paraşütle uçaktan atlıyor. O esnada da Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları’nın logosu ekranlara yansıyor. Bu video kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı. Stattaki izleyiciler, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg’un ABD’den verdiği ve ekranlara yansıtılan konserlerle eğlendi. Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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ONUR NİŞANI ALDI

Tom Cruise’un bu gizli gösteriyi kendi planlayarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile paylaştığı öğrenildi. 2004 yılında, Los Angeles’ta olimpiyat meşalesinin taşınmasında görev alan aktör, 26 Temmuz’da Paris’te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı’na (Légion d’honneur) layık görüldü. Ünlü aktör, Robert Redford, Martin Scorsese ve Clint Eastwood’dan sonra bu nişana sahip olan bir diğer yıldız oldu.

YÜZÜCÜLER HASTALANDI

Seine Nehri’nde gerçekleşen yüzme yarışmasına katılan 3 Alman sporcu hastalandı. Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonu sporcularının hastalandığını duyururken, hastalanan sporcuların isimlerini açıklamadı. Seine Nehri’ndeki yüzme yarışmasına katılan Alman yüzücü Leonie Beck sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 9 kes kustuğunu ve ishal olduğunu da aktardı. Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonu’nun açıklamasında, “Bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri bulunan iki Alman kadın yüzücü 11 Ağustos günü ayakta tedavi edildi. Bu sabah itibarıyla kendilerini çok daha iyi hissediyorlar. Benzer semptomlar gösteren bir başka yüzücü ise hâlihazırda Alman doktorlar tarafından tedavi ediliyor” ifadeleri yer aldı.