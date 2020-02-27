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Haber Giriş: 27.02.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

'Parazit’in yönetmeninden corona virüsü araştırmaları için bağış

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'Parazit’in yönetmeninden corona virüsü araştırmaları için bağış
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En iyi film dalında Oscar ödülü alan 'Parazit' filminin yönetmeni Bong Joon-Ho ve filmin başrol oyuncularından Song Kang-Ho, korona virüsüyle mücadele için 100 milyon won bağışta bulundu.

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho ve Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-Ho, Kore Afet Yardım Derneğine 100 milyon won (82 bin 350 dolar) bağışta bulundu.

Güney Kore yapımı 'Parazit' filmi 4 dalda ödüle layık görülürken, en iyi film ödülünü alan ilk yabancı film oldu. 'Parazit', En İyi Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yönetmen dallarında ödül aldı.

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