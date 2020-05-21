Paravanlı maskeli dersbaşı

Koronavirüsle en iyi mücadele eden ülkelerden biri olan Güney Kore’de okullar yeniden açıldı. 79 günlük aranın ardından yüzbinlerce lise öğrencisi dün sınıflarına geri döndü. Okula girişlerde öğrencilerin ateşleri ölçüldü. Binalarda birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin maske takması zorunlu tutuldu. Hatta bazı okullarda, temasın en aza indirilmesi amaçlanarak öğrencilerin tek kişilik sıraları şeffaf bir paravanla kaplandı.

KADEMELİ AÇILACAK

Ülkede ilk etapta lise son sınıflar ders başı yaptı. Alt sınıfların, ülkedeki normalleşme planı kapsamında 8 Haziran’da okula dönmeleri öngörülüyor. Eğitim Bakanlığından yetkililer, herhangi bir okulda yeni vaka saptanması halinde, okuldaki tüm öğrenci, öğretmen ve görevlilerin eve gönderileceğini, okulun derhal sterilize edileceğini bildirdi. Başkent Seul yakınlarındaki bazı okullarda, dün sabah 2 öğrencide virüs bağlantısı tespit edilmesinin ardından eğitim başlamadan sona erdi.

Öyle görünüyor ki, Güney Kore’de dahi okula geri dönüş sanıldığı kadar kolay olmayacak. Ancak yetkililer umutlu. AP ajansına konuşan kaynaklar, okullarda yeni vakalar görülebileceğini ancak bunun kolayca kontrol edilebileceğini belirtti.

VELİLER ENDİŞELİ

Salı günü gazetecilere açıklamalarda bulunan ülkenin üst düzey karantina yetkililerinden Kwon Jun-wook, “Başlangıçta kafa karışıklığı ve endişe olacaktır. Ancak bunu sakin kalarak, vakaları hızlı bir şekilde tespit ve tedavi ederek aşabileceğimize inanıyorum” diye konuştu. Okulların açılmasının, ikinci dalgayı tetiklemesinden endişe edenlerin sayısı da bir hayli fazla. Güney Kore’de, okulların 13 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından çocuklarının sağlığından endişe eden veliler, ay başında imza kampanyaları başlatmış ve okulların açılış tarihinin ertelenmesini talep etmişti.

5 KEZ ERTELENDİ

Hükümet, ebeveynlerin ve okul yetkililerinin endişeleri nedeniyle okulların açılış tarihini 5 kez ertelemişti. Güney Kore’de okulların bahar döneminin mart ayının ilk haftası başlaması öngörülüyordu. Ülkede 5.4 milyon öğrenci bulunurken, öğrenciler bu süreçte derslerine online olarak devam etti.

AGRESİF TEST POLİTİKASI

Dün Güney Kore’de 32 yeni vaka tespit edildi. Böylece 11 Mayıs’tan beri ilk kez günlük vaka sayısı 30’u geçmiş oldu. Toplam koronavirüs hasta sayısı 11.110’a yükseldi, şimdiye kadar 263 kişi hayatını kaybetti. Ülke başından beri uyguladığı agresif test ve tedavi politikasıyla, salgında gerilemeyi erkenden ve büyük oranda yakaladı. Virüs konusunda geniş çaplı kamu hizmetlerinin verildiği ülkede, sosyal mesafe kuralları da sıkı uygulandı. Salgındaki son artışta Seul’de gece kulüpleriyle ünlü Itaewon bölgesinin yeniden açılmasının rolüne işaret ediliyor. Burayla bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine, 9 Mayıs’ta başkentteki eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

GÜNEY KORE BÖYLE OKULLU OLDU Öğrencilerin sosyal mesafeyi ayarlayabilmesi için yerlere işaretleme yapıldı.

Ateşi 37.5’in üzerinde olan öğrenciler okula alınmadı.