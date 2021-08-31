Paralimpik Oyunları'nda korona paniği: Sayı 257'ye çıktı

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında bir komite üyesi, 10 sözleşmeli çalışan, bir medya mensubu da bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 257'ye yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor