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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

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Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) edinilen bilgiye göre, merkez üssü ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'ndaki Kokopo şehrinin 122 kilometre güneyi olan deprem, yerin 31,3 kilometre altında gerçekleşti.

Yerel saatle 16.04'te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremde henüz ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

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