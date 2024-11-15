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Papua Yeni Gine 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

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#Papua Yeni Gine#Deprem#Dünya
Papua Yeni Gine 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 09:40

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'nda yer alan Kokopo şehri açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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#Papua Yeni Gine#Deprem#Dünya

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