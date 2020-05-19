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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Papazdan Miçotakis’e korona ‘aforoz’u

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Papazdan Miçotakis’e korona ‘aforoz’u
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Koronadan 164 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan’da hafta sonunda plaj ve kiliseler, dün de ortaokul ve liseler ile AVM’ler açıldı. Yaklaşık iki ay süreyle kapalı olan kiliselerde cemaate açık pazar ayinleri düzenlendi.

Bu ayinlere, Kalavrita bölgesi eski metropoliti Amvrosios damgasını vurdu. Amvrosios, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile eğitim-din işleri bakan ve sivil koruma bakanı yardımcısını ‘aforoz’ ettiğini duyurdu. Aforoz durumunda kişinin kiliseye girmesi yasaklanıyor. Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve koronanın komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi. Komünyonda takdis edilmiş şarap ve ekmek parçaları aynı kadeh ve kaşık ile din adamları tarafından cemaate veriliyor. Yunan Kilisesi’nin karar organı ‘Sen Sinod’, Amvrosios’un kararını tanımadığını açıkladı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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