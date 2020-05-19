Papazdan Miçotakis’e korona ‘aforoz’u

Bu ayinlere, Kalavrita bölgesi eski metropoliti Amvrosios damgasını vurdu. Amvrosios, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile eğitim-din işleri bakan ve sivil koruma bakanı yardımcısını ‘aforoz’ ettiğini duyurdu. Aforoz durumunda kişinin kiliseye girmesi yasaklanıyor. Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve koronanın komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi. Komünyonda takdis edilmiş şarap ve ekmek parçaları aynı kadeh ve kaşık ile din adamları tarafından cemaate veriliyor. Yunan Kilisesi’nin karar organı ‘Sen Sinod’, Amvrosios’un kararını tanımadığını açıkladı.