Papa’yı 400 bin kişi uğurladı

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ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’ın da yer aldığı törende Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil etti. Törene 50’den fazla ülke lideri de katıldı. Papa’yı uğurlamak için Aziz Petrus Meydanı ve cenaze güzergâhında yaklaşık 400 bin kişi toplandı.

9 GÜNLÜK YAS

Üç gün boyunca Aziz Petrus Bazilikası’nda yüzü açık bir şekilde naaşı ziyarete açılan Françesko’nun tabutu tören öncesinde kapatıldı. Yüzüne beyaz bir mendil örtülen, çinko kapakla lehimlenen tabutun üstü ahşap kapağıyla örtüldü. Sade bir cenaze isteyen ve bu nedenle cenaze hazırlıklarıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda bizzat değişiklik yapan Papa’yı uğurlamaya 200’den fazla kırmızı cüppeli kardinal katıldı. Cenaze törenini yürüten Kardinal Giovanni Battista Re, yaptığı konuşmada, Papa’nın dünyanın dört bir yanında devam eden çatışmaları sona erdirme çabalarında “mantıklı ve dürüst müzakere” çağrısında bulunduğunu söyledi. İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan Vatikan’daki tören nedeniyle olağanüstü güvenlik alarmı verildi. Vatikan cenaze gününden itibaren 9 günlük yas ilan etti. Süre dolumunda ise yeni papanın seçilmesi için kardinallerin toplandığı konklav sürecinin başlaması bekleniyor.

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SADE YAŞADI SADE GİTTİ

ARJANTİNLİ Papa Françesko 13 yıllık döneminde mütevazı olmaya gayret gösterirken gösterişli cüppelerden uzak durdu, Papa rezidansı yerine misafirhanede kalmayı tercih etti. Mesajlarıyla dezavantajlı, toplumdan dışlanmış kişi ve mültecilerin sesi oldu. Vatikan’da gömülmek yerine Roma’da en sevdiği yer olan Büyük Meryem Bazilikası’na gömülmeyi vasiyet etti. Ahşap tabutu ‘papamobile’ diye anılan kamyonetle Vatikan’dan son istirahatgâhına taşınan Papa’yı yollarda binlerce kişi selamladı. Papa’nın naaşı Meryem Bazilikası’nda yeraltına indirildi. Mermer mezar taşına ise sadece adının Latince versiyonu olan ‘Franciscus’ yazıldı.

TRUMP, BİDEN VE ZELENSKİ PROTOKOLE UYMADI

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Trump, selefi Joe Biden ve Ukrayna lideri Zelenski, Vatikan’ın protokolünü ihlal ettiler. Siyah giyinmeleri istenen katılımcılardan Trump lacivert takımla, Biden mavi kravatla, Zelenski kravatsız gelerek kurallara uymadı.

Donald Trump eşi Melania Trump ile cenazeye gitti.