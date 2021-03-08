Papa’nın tarihi Irak ziyareti! Musul’dan barış ve kardeşlik çağrısı

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Françesko’nun 5 Mart’ta başlayan ve bugün sona eren tarihi Irak ziyaretinde dünkü duraklar Musul ve Erbil kentleriydi. Önceki gün Şiilerin önde gelen liderlerinden Büyük Ayetullah Ali Sistani’yi Necef kentindeki evinde ziyaret eden Papa Françesko, dün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil, daha sonra da bir dönem terör örgütü DEAŞ’ın elinde olan Musul kentini ziyaret etti.

ERBİL’DE GÖRÜŞME

Sabah saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda resmi törenle karşılanan Papa, IKBY Başkanı Barzani ile havalimanındaki özel yetkilileri karşılama salonunda görüşme gerçekleştirdi. Barzani, Papa ile yaptığı görüşmede, kendisini Erbil’de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Barzani, “Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız” ifadelerini kullandı. Havalimanında Barzani ile görüşmesinin ardından Papa, helikopterle Musul’a geçti.

KURBANLAR İÇİN AYİN

Yoğun güvenlik önlemleri altında Musul’a gelen Papa, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014’te yıkılan el Tahira Kilisesi’nde terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okudu. Düşmanlık ve savaşın kurbanı olan herkes için dua ettiklerini kaydeden Papa, “Medeniyetin beşiği olan ülkenin maruz kaldığı fırtına, Hristiyan ve Müslümanların ibadet yerlerinin yıkılmasına yol açtı. İnsanlar yerinden edilip öldürüldü. Bugün biliyoruz ki; barış savaştan daha güçlüdür” diye konuştu. “O’nun (Allah) adına savaş ilan etmek yanlıştır. Eğer Allah, aşk Allah’ı ise, kardeşlerimizden nefret etmemiz doğru değildir” diyen Papa, Hristiyanların Irak’tan ve Ortadoğu’dan zorunlu göçünün sadece ilgili bireylere ve topluluklara değil, aynı zamanda geride bıraktıkları topluma da hesaplanamaz bir zarar verdiğini söyledi.

‘VAZGEÇMEYİN’ DİYORUM

Papa, Musul’dan Irak’taki Hristiyanların ‘başkenti’ olarak anılan Karakuş kentine geçti. El Tahrir el Kubra Kilisesi’nde gerçekleşen ayinde Papa, bir Hristiyan kadından terör örgütü DEAŞ’ın 6 Ağustos 2014’te Karakuş’a düzenlediği saldırı ve o anda yaşananları dinledi. Ayinde konuşan Papa Françesko, “Hristiyan kalabilmek için sevgide hoşgörünün yer alması gerekiyor. Kat edilecek yol uzun olabilir ama ben size ‘Vazgeçmeyin’ diyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ancak Allah’ın bu topraklara barış getireceğine inanıyoruz” diye konuştu. “Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz” ifadesini kullanan Papa, sadece binaların restore edilmesinin değil, aynı zamanda toplumların da birleştirilmesinin önemine değindi.

STADYUMDA PAZAR AYİNİ

Irak temaslarının 3’üncü gününde Papa Françesko’nun son durağı Erbil Hariri Stadyumu oldu. Karakuş’tan Erbil’e geri dönen Papa, burada pazar ayini gerçekleştirdi. Reuters haber ajansı, 30 bin kapasiteli stadyuma, koronavirüs önlemleri kapsamında 10 bin kişinin alındığını aktardı. Ancak katılımcıların çoğunda maske olmadığı görüldü.

50 BİN KİŞİ TERK ETMİŞTİ

Papa’nın, Iraklı Hristiyanların başkenti olarak da adlandırılan Karakuş’a ziyaretinin, DEAŞ nedeniyle ülkeyi terk eden Hristiyanların evlerine geri dönmesine katkı sunacağı belirtiliyor. Musul’un 32 kilometre güneydoğusundaki Karakuş, 2014 yılında DEAŞ tarafından işgal edilmişti. Kentteki yaklaşık 50 bin kişi ise çevre şehir ve ülkelere göç etmek zorunda kalmıştı. 2014’te DEAŞ’ın eline geçen Musul, 2017’de Irak merkezi hükümeti tarafından geri alınmıştı.