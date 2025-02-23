Papa'nın sağlık durumu 'kritik' denildi: Gizli görüşmeler başladı

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Katolik Hristiyanlar'ın ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik" olduğu açıklandı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, 88 yaşındaki Papa Francis'in astım krizi geçirmesi sebebiyle oksijen desteği aldığı ayrıca trombosit düşüklüğü nedeniyle kan nakli yapıldığı bildirildi.

Bronşit tedavisi için Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa Francis'e, "çoklu bakteriyel enfeksiyon" ve "çift taraflı zatürre" teşhisi konulmsının ardından son yapılan açıklamada "Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil" ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, "Bu sabah Papa Francis, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı" ifadeleri yer aldı.

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Papa Francis'in, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ölümünün yaklaştığını hissederek mirasını korumak için harekete geçtiği bildirilmişti.

Papa Francis'in, yoğun bir ağrı çektiği ve bu sefer hayatta kalamayacağından emin olduğunu özel olarak ifade ettiği aktarılmıştı.

PAPA'NIN YENİ MESAJI AÇIKLANDI

Vatikan'dan yapılan son açıklamada, "Papa, geceyi huzur içinde dinlenerek geçirdi" denilirken dünyanın dört bir yanından gelen rahip ve rahibe, hastanenin dışarısında Papa için dualar etti.

Hastanede geçirdiği onuncu günde mesaj gönderen Papa, “Gemelli Hastanesi'ndeki yatışıma güvenle devam ediyorum. Gerekli tedaviyi sürdürüyorum. Dinlenmek de tedavinin bir parçası” ifadesinde bulundu.

Papa mesajına, “Son günlerde çok sayıda sevgi mesajı aldım ve özellikle çocuklardan gelen mektuplar ve çizimler beni çok etkiledi" sözleriyle devam etti.

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GİZLİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa Franciscus'un daha önce görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğini söylemesinin bugünlerde yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa'nın sağlığını ve Vatikan’a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu" dedi.

Parolin'in açıklamasının ardından Vatikan'daki kardinallerin Papa Francis'in yerine geçecek ismi belirlemek için gizli görüşmelere başladığı bildirildi.

Katolik haber sitesi Crux'un editörü ve Papalık süreci uzmanı John Allen, kardinallerin "Papa'nın hastalanmasından çok önce halefini belirlemek için gizlice" toplantılar düzenlediğini söyledi.

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The Times'a konuşan Allen, "Siyasi görüşmelerin yeni başladığını düşünmüyorum, uzun zamandır devam ettiğini düşünüyorum" dedi ve benzer toplantıların Papa II. Jean Paul'ün yerine 1990'ların ortalarında da yapıldığını belirtti.

Gizli görüşmeler gerçekleştiren kardinal grubunu "Aziz Gallen Mafyası" olarak adlandıran Allen, grubun,Papa 16. Benedict'in seçilmesiyle planlarının suya düşüğünü ancak Papa Francis seçildiğinde istediklerini elde ettiklerini söyledi.