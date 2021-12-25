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Papa'nın Noel mesajında 'Suriye, Irak ve Yemen' detayı

#Papa Francesco#Noel#Irak
Papanın Noel mesajında Suriye, Irak ve Yemen detayı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Noel mesajında Suriye, Irak, Yemen gibi birçok ülkedeki çatışma ve krizlere duyarsız kalınmaması çağrısı yaptı.

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Noel için Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Papa, "büyük trajedilere o kadar alıştık ki artık sessizlikle karşılanıyorlar, acı ve çaresizlik feryatlarını duymayabiliyoruz" dedi.

Papa Francesco, "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya) isimli mesajında şunları söyledi:

"On yıldan uzun süredir çok sayıda can kaybı ve sayısız mülteci yaratan bir savaşın içinde yaşayan Suriye halkını düşünelim. Uzun çatışmaların ardından hala ayağa kalkmakta zorlanan Irak'a bakalım. Herkesin unuttuğu devasa bir trajedinin yıllardır sessizlik içinde her gün ölümlere yol açtığı Yemen'den yükselen çocuk çığlıklarını dinleyelim."

Bu ülkelerin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmalarını, "eşi görülmemiş bir kriz yaşayan" Lübnan'ı, Myanmar, Ukrayna, Etiyopya ve Sudan'daki krizleri de hatırlatan Papa, bu uluslararası sorunlara kalıcı çözümün ancak diyalogla mümkün olduğunu vurguladı.

Pandeminin de etkisiyle insanların ve toplumların içine kapanma eğiliminin arttığını belirten Papa, "Hala çok sayıda çatışma, kriz ve karşıtlık görüyoruz. Hiç bitmeyecek gibiler ve artık neredeyse farklarına bile varmıyoruz" eleştirisini yaptı.

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KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET

Papa ayrıca pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin arttığına da dikkat çekti; şiddete uğrayan kadınların yanı sıra zorbalık ve istismar kurbanı çocuklar, yalnız kalmış yaşlılar için de dua etti.

Katoliklerin ruhani liderinin Noel mesajında andığı gruplar arasında göçmenler ve siyasi mahkumlar da yer aldı.

Papa, "savaş tutsakları ve siyasi nedenlerle hapse atılanların yakında evlerine dönmeleri" çağrısı yaptı. Göçmen ve mültecilerin yaşadığı drama da kayıtsız kalınmamasını istedi.

Papa'nın pandemiyle ilgili bir diğer mesajı da aşılara erişim konusunda oldu. Muhtaç durumdaki halklara özellikle aşılar olmak üzere gerekli tıbbi desteğin ulaştırılması çağrısı yaptı.

Papa Francesco geçen yılki Noel konuşmasında da koronavirüs aşılarının herkesin erişimine açılmasını istemişti ve "Herkese çağrı yapıyorum: Devlet liderlerine, şirketlere, uluslararası kuruluşlara, rekabet yerine iş birliğini teşvik etme ve herkes için bir çözüm arama çağrısı yapıyorum. Aşılar herkes için olmalı, özellikle de dünyanın her bölgesinde savunmasız ve muhtaç durumda olanlar için" demişti.

KONUŞMASINI BU YIL BALKONDAN YAPTI

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Papa geçen yılki Noel konuşmasını, pandemi nedeniyle ilk kez Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan kalabalıklara hitap ederek değil, sanal ortamdan yapmak zorunda kalmıştı.

Bu yılsa Noel konuşması geleneksel biçimde, San Pietro Bazilikası'nın balkonundan, meydandaki kalabalıklara hitaben gerçekleştirilebildi.

Vatikan'ın içinde yer aldığı İtalya'da bu hafta içinde getirilen yeni kurallar bu gibi toplanmaları yasaklasa da Vatikan kendi kurallarını belirleyebiliyor.

Pandemi süresinde genel olarak İtalya hükümetinin aldığı tedbir kararlarının benzerlerini uygulasa da Vatikan Noel'de meydanda binlerce kişinin toplanmasına izin verdi. Ancak İtalya genelinde olduğu gibi, açık havada da geçerli olan maske takma zorunluluğu Vatikan'da da uygulandı.

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#Papa Francesco#Noel#Irak

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