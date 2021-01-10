Papa'nın kişisel doktoru 'koronavirüse bağlı sebeplerden' dolayı hayatını kaybetti

Vatikan gazetesi L'Osservatore Romano, Papa Francis'in kişisel doktoru Fabrizio Soccorsi'nin "Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar" sonucu öldüğünü duyurdu.

Papa Francis, 78 yaşındaki Fabrizio Soccorsi ‘yi 2015 yılında kişisel doktor olarak seçmişti.

İtalyan basınına göre, Soccorsi 26 Aralık’ta bir onkolojik hastalık nedeniyle hastaneye kaldırımıştı. Soccorsi’nin Papa Francis ile en son ne zaman doğrudan temas kurduğu bilinmiyor.

Papa Francis, İtalya'nın Canale 5 kanalının pazar gecesi yayına gireceği bir röportajda, Vatikan’da önümüzdeki hafta koronavirüs aşılarına başlanacağını ve aşı olmak için beklediğini söyledi.



BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

