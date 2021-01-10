MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPapa'nın kişisel doktoru 'koronavirüse bağlı sebeplerden' dolayı hayatını kaybetti
GeriDünya Papa'nın kişisel doktoru 'koronavirüse bağlı sebeplerden' dolayı hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 10.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Papa'nın kişisel doktoru 'koronavirüse bağlı sebeplerden' dolayı hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Papa'nın kişisel doktoru 'koronavirüse bağlı sebeplerden' dolayı hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Papa'nın kişisel doktorunun 'koronavirüse bağlı sebeplerden' dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Virüsün Papa'ya bulaşıp bulaşmadığı konusunda bir kesinlik yok.

Vatikan gazetesi L'Osservatore Romano, Papa Francis'in kişisel doktoru Fabrizio Soccorsi'nin "Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar" sonucu öldüğünü duyurdu.

Papa Francis, 78 yaşındaki Fabrizio Soccorsi ‘yi 2015 yılında kişisel doktor olarak seçmişti.

İtalyan basınına göre, Soccorsi 26 Aralık’ta bir onkolojik hastalık nedeniyle hastaneye kaldırımıştı. Soccorsi’nin Papa Francis ile en son ne zaman doğrudan temas kurduğu bilinmiyor.

Papa Francis, İtalya'nın Canale 5 kanalının pazar gecesi yayına gireceği bir röportajda, Vatikan’da önümüzdeki hafta koronavirüs aşılarına başlanacağını ve aşı olmak için beklediğini söyledi.

BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Papa da koronavirüs aşısı yaptıracağını açıkladı
Papa da koronavirüs aşısı yaptıracağını açıkladı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle