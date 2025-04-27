Papa'nın cenaze töreninde Melania Trump'ın müdahalesi krizi önledi

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Melania Trump, Papa Francis'in cenaze töreninde eşi ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik bir gaf yapmasını önlemek için devreye girdi. Dudak okuyucu Nicola Hickling'in iddiasına göre, Melania, eşinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la el sıkışması öncesinde Trump'a müdahale etti. Hickling, Melania'nın el sıkışmakta gönülsüz davranan Trump'a "Bunu yapmalısın" diyerek uyarı yaptığını belirtti.

Pazartesi günü 88 yaşında felç ve inme nedeniyle hayatını kaybeden Papa Francis için düzenlenen cenaze törenine 250 binden fazla kişi katılırken, Vatikan'a 130 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler geldi. ABD heyetinin başında, cenazenin düzenlendiği gün 55. yaş gününü kutlayan Melania Trump ve eşi Donald Trump yer aldı.

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Vatikan'ın 21 Nisan'da hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis, son yolculuğuna uğrulandı. Papa'nın Aziz Petrus Bazilikası'nda konulan naaşı, burada bulunan meydanda düzenlenen cenaze töreninin ardından nakil aracına yerleştirildi.

TRUMP EL SIKIŞMAK İSTEMEDİ

Üç saat süren Katolik ayini sırasında katılımcılardan birbirleriyle el sıkışmaları istendi. Cenaze töreni görüntülerinde, Trump'ın başlangıçta el sıkışma seremonisine katılmadığı görüldü.

Daily Mail'ın haberinde, Melania'nın Trump'ın el sıkışmakta gönülsüz davranması üzerine müdahale ederek "Bunu yapmalısın" ifadesini kullandığı bildirildi. Gazeteye konuşan Hickling, Trump'ın Melania'nın uyarısına 'Tamam' yanıtını verdiğini kaydetti.

Melania Trump'ın müdahalesiyle Trump önce Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia ile el sıkıştı, ardından Macron'a yöneldi.

Papa Francis'in cenaze töreninin en ön sırasında Donald Trump ve eşi Melania Trump, Estonya Cumhurbaşkanı Karis, İspanya Kralı 6. Felipe ve İspanya Kraliçesi Letizia ve Macron yer aldı.

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KIYAFET KURALLARINA UYMAYAN LİDERLER TEPKİ ÇEKTİ

Vatikan'ın cenaze töreni için belirlediği katı kıyafet kurallarına da uymayan Trump, eleştiri oklarının hedefi oldu. Trump'ın mavi takım elbise giymesi sosyal medyada tepki çekerken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin kravat takmaması ve Joe Biden'ın mavi kravat tercihi de dikkat çekti. İngiltere Prensi William ise koyu lacivert takım elbise giymesi nedeniyle eleştirilse de siyah kravat takarak kurallara kısmen uydu.

Vatikan’da binlerce kişinin ve 50’si devlet lideri 10’u hükümdar olmak üzere 130 ülkeden törene katılacağı tören için geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatikan'a bakan çatılarda keskin nişancılar, kalabalığın arasından dolaşan devriyeler ve olası bir İHA saldırısına karşı anti-İHA silahlı güvenlik güçleri yerleştirildi.

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MELANİA KURALLARA HARFİYEN UYDU

Vatikan'ın kıyafet kurallarına tam olarak uyan Melania, siyah bir ceket ve diz üstü kalem etek giyerek, zarif siyah dantel bir duvak ve uyumlu eldivenler taktı. Katolik Kilisesi'nin tavsiyesine uyarak siyah, kapalı burunlu topuklu ayakkabılar giydi ve sade bir elmas işlemeli haç kolye taktı.

Papa'nın cenaze törenine katılan Biden, tören öncesinde Papa Francis'in "dünyada iz bırakan önemli bir şahsiyet" olduğunu dile getirdi.

AVRUPA KRALİYETİ TÖRENE AKIN ETTİ

Papa Francis'in naaşı, cenaze töreni öncesinde üç gün boyunca Aziz Petrus Bazilikası'nda çinko kaplı ahşap bir tabutta sergilendi. Törene Avrupa kraliyet ailelerinden çok sayıda isim de katıldı. Cenaze töreni yerel saatle 10.00'da başlarken, 400 bin kişi Papa'yı son yolculuğuna uğurlamak için törende hazır bulundu.