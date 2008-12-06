Papadopulos öldü mü

Ömer BİLGE / LEFKOŞA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Akciğer kanseri teşhisiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tasos Papadopulos’un dün öldüğü yolundaki haberler Rum yönetimince teyit edilmezken, doktorları, suni solunum cihazına bağlanan eski Rum lider için, "Artık beklemekten başka çare yok" dedi.

74 yaşındaki Rum liderin, suni solunum aygıtına bağlanarak kalbinin çalışmaya devam ettiği ve durumunun çok ağır olduğu açıklandı.



2003’te Rum liderliğine seçilen ve bu yıl başında AKEL lideri Dimitris Hristofyas’a yenilerek siyasetten çekilen Papadopulos, EOKA terör örgütünün de önde gelen liderleri arasında yer alıyordu. Kıbrıslı Türklerin yok edilmesini öngören Rumların ünlü Akritas planının da mimarları arasında yer alan Papadopulos, 2004 yılındaki Annan planı referandumunda Rum halkına ’hayır’ çağrısı yapması ile tarihe geçti.



