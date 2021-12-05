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Papa'dan Midilli'de göçmenlere destek mesajı: Mare nostrum'un mare mortuum'a dönüşmesine izin vermeyelim

#Papa#Göçmen#Dünya
Papadan Midillide göçmenlere destek mesajı: Mare nostrumun mare mortuuma dönüşmesine izin vermeyelim

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Yunanistan ziyareti sırasında Midilli adasındaki göç merkezine giderek, sınırları değil insanları korumaya öncelik verme çağrısı yaptı. Papa'nın 50 kadar göçmeni İtalya'ya götürmesi de bekleniyor.

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Papadan Midillide göçmenlere destek mesajıPapa'dan Midilli'de göçmenlere destek mesajıHaberin Tüm Görselleri
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2013'te göreve gelmesinden bu yana göçmenlerin yaşadıklarına dünyanın dikkatini çekme amaçlı eylem ve söylemlere ağırlık veren Papa, Midilli'ye ziyareti ve burada yaptığı konuşmayla da Avrupa'ya ve dünyaya bu konuda mesajlar verdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun da katıldığı buluşmada yaklaşık 200 göçmene hitap eden Papa, "Buraya, sizin yanınızda olduğumu söylemeye geldim" dedi.

2016'da da Midilli'yi ziyaret eden Papa, buradaki kamplardan bir grup Suriyeli göçmeni beraberinde Roma'ya getirmişti. Papa, bugün adaya geri dönüşünde, "Buraya yaptığım ziyaretin üzerinden 5 yıl geçti. Bunca zaman sonra göç meselesinde çok az şeyin değiştiğini görüyoruz" diye konuştu.

Diğer birçok ülke gibi Yunanistan'ın da hala göç konusunda "baskı altında" olduğunu söyleyen Papa, "Üzülerek kabul etmeliyiz ki Avrupa'da hala bu meseleye kendilerini ilgilendirmeyen bir iş gibi yaklaşmakta ısrar edenler var" eleştirisini yaptı.

Papadan Midillide göçmenlere destek mesajı: Mare nostrumun mare mortuuma dönüşmesine izin vermeyelim

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Papa, göçmenlerin "insana yakışmayan" koşullara mahkum edildiğini vurguladı ve Avrupa'yı işaret ederek "Dünyada insan haklarını teşvik etmekten geri kalmayan bu kıtada, bu insanların her birinin haysiyeti de her şeyin üzerinde tutulmalı" çağrısı yaptı.

SINIRLAR ÖNEMİNİ YİTİRİR

Herhangi bir ülke ismi vermese de Avrupa'da özellikle son aylarda sınırlarda yaşanan göçmen dramlarına atıf yaptığı anlaşılan Papa, Nobel Barış Ödüllü Elie Wiesel'den alıntıyla, "İnsan hayatı tehlikeye girdiğinde, insan onuru tehlikeye girdiğinde ulusal sınırlar önemini yitirir" dedi.

Papa, "Tarihin de öğrettiği gibi içe kapanmalar ve milliyetçilikler feci sonuçlar doğurur" uyarısında bulundu.

Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmenleri de anan Papa, "Sahillerde cansız yatan küçük bedenlerin görüntülerinden hızla kaçarak uzaklaşmayalım" diyerek şöyle devam etti:

"Binlerce yıl boyunca farklı halkları ve uzak diyarları birleştiren Akdeniz bugün mezar taşları olmayan soğuk bir mezarlığa dönüşmekte. Birçok medeniyetin beşiği olan bu su havzası şimdi ölümün aynasına benziyor. 'Mare nostrum'un (bizim denizimiz) kasvetli bir 'mare mortuum'a (ölü deniz) dönüşmesine izin vermeyelim."

Akdeniz'deki göçmen trajedisini medeniyetin denizde batışına benzeten Papa, "Lütfen, bu medeniyet batışını durduralım!" diye seslendi.

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Tanrı'nın yanı sıra insanlara, "her bir insana" da yalvardığını söyleyen Papa, "Korkudan kaynaklanan felç halini, öldüren kayıtsızlığı aşalım" dedi.

Papadan Midillide göçmenlere destek mesajı: Mare nostrumun mare mortuuma dönüşmesine izin vermeyelim

SİYASİ PROPAGANDA ELEŞTİRİSİ

Birçok toplumda göçmenlerin siyasi propaganda için, korku vasıtasıyla "kamuoyunu sürüklemek" amacıyla kullanıldığı eleştirisini yapan Papa şunları söyledi:

"Peki neden yoksulların sömürülmesinden, unutulan ya da çoğu zaman cömertçe finanse edilen savaşlardan, insanların hayatları pahasına yapılan ekonomik anlaşmalardan, gizli silah ticareti manevralarından söz edilmiyor? Bunların sonucunda bedel ödeyen zavallı insanlarla değil, sebeplerle mücadele edilmeli!"

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2 Aralık'ta başladığı Kıbrıs ve Yunanistan ziyaretini yarın sonlandırarak Vatikan'a dönecek olan Papa Francesco'nun, 50 kadar göçmeni de Vatikan sponsorluğunda İtalya'ya götürmesi bekleniyor.

Papa, 2016'daki Midilli ziyaretinde de, 3 aileden oluşan 12 Müslüman göçmeni beraberinde Roma'ya getirmişti. Bu kez ise göçmenlerin ayrı bir organizasyonla İtalya topraklarına getirilmesi planlanıyor.

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#Papa#Göçmen#Dünya

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