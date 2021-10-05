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Papa'dan Fransa'da çocukların cinsel istismarına ilişkin dikkat çeken açıklama

#Papa#Cinsel İstismar#Fransa
Papadan Fransada çocukların cinsel istismarına ilişkin dikkat çeken açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtirken mağdurlardan özür dilememesi dikkat çekti.

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Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız rahipler hakkında çıkan rapor konusunda bilgilendirilen Papa’nın, raporun içeriğini acıyla öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Papa'nın düşüncelerinin mağdurlarla olduğu kaydedildi. Ruhani liderin, bu hadiseleri bildirmelerinden ötürü mağdurların cesaretlerine ve Fransa Kilisesine minnettar olduğu ifade edildi.

Papa Franciscus'un istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

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#Papa#Cinsel İstismar#Fransa