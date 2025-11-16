×
HABERLER Dünya Haberleri

Papa Vatikan'da Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14. Leo#Katolik Kilisesi#Hollywood Yıldızları
Papa Vatikanda Hollywood yıldızlarıyla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 17:20

Papa 14’üncü Leo, Vatikan’da Hollywood oyuncuları ve yönetmenlerini konuk etti.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, aralarında Cate Blanchett, Viggo Mortensen ve Monica Belluci'nin de yer aldığı çok sayıda Hollywood yıldızını Vatikan'da ağırladı.

Oyuncuları ‘hayal gücünün taşıyıcıları’ olarak nitelendiren Papa, küresel film endüstrine yönelik desteklerine değindi.

Vatikan'daki Clementine Salonu'ndaki konuşmasında sinemanın eğlendirici ve eğitici gücünden bahseden Papa, şunları dile getirdi:

"Şiddet, yoksulluk, sürgün, yalnızlık, bağımlılık ile savaşlar, ifade edilmesi ve anlatılması gereken konulardır. İyi sinema, acıyı istismar etmez; onu tanır ve araştırır. Bütün büyük yönetmenlerin yaptığı da budur."

Papa Leo, sinema salonlarının kapatılmasına da dikkat çekerek, kurumlara sinemanın toplumsal ve kültürel değerini korumak için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Papa, “Sinema salonları endişe verici bir düşüş yaşıyor; birçoğu şehirlerden ve mahallelerden siliniyor” ifadesini kullandı.

