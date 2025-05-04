‘Papa Trump’ viral oldu

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Sosyal medyada büyük ilgi toplayan fotoğrafı, Beyaz Saray resmi hesabı da alıntılayarak yeniden paylaştı. Trump’ın paylaşımı milyonlarca izleme alırken hem aleyhte hem lehte yorum yağdı. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Beyaz Saray’da bir gazetecinin yeni Papa’nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille cevap vererek, “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak” ifadelerini kullanmıştı. 26 Nisan’daki Papa Françesko’nun cenaze törenine Trump eşi Melania ile katılmıştı. 8 Mayıs’ta toplanacak kardinaller meclisi konklavın yeni Papa’yı belirlemek için oylamaya başlaması bekleniyor. Trump’ın favorisinin ise New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan olduğu anlaşılıyor.

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HEM DOĞUMGÜNÜ HEM ORDU GÜNÜ WASHİNGTON’DA DEV ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

ABD yönetimi, Başkan Donald Trump’ın 79’uncu doğum gününe denk gelen Amerikan Ordusu’nun kuruluşunun 250’nci yıldönümü münasebetiyle 14 Haziran’da ülke tarihinin ‘en büyük’ askeri geçit törenini düzenlemeyi planlıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth Fox News’e yaptığı açıklamada “Ordumuzu seviyoruz ve savaşçılarımızı onurlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. ABD Ordusunun 250. yılını kutlamak üzere, ulusumuzun tarihindeki en büyük ve en güzel askeri geçit törenini düzenleyeceğiz” dedi. Etkinliğin 14 Haziran’da Washington DC’deki National Mall’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Associated Press tarafından elde edilen planlama belgelerine göre gösteriye yaklaşık 6 bin 600 asker, 150 askeri araç, 50 helikopter, yedi bando ve binlerce sivil katılması bekleniyor.