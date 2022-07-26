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Papa ‘tövbe haccında’ Kanada'lı yerlilerden af diledi

#Papa Françesko#Kanada#Tövbe Haccı
Papa ‘tövbe haccında’ Kanadalı yerlilerden af diledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, “tövbe haccı” olarak nitelendirdiği Kanada ziyareti sırasında, bu ülkedeki yatılı kilise okullarında yerli çocukların maruz kaldığı istismarlar ve kötü muamale için özür diledi.

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Ziyaretinin ilk durağı Edmonton kentinde gerçekleşen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da katıldığı etkinlikte konuşan Papa, “Yerli halklara karşı bu kadar çok Hıristiyan tarafından işlenen kötülük için alçak gönüllülükle af diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yatılı okullardan geri dönmeyen çocukların anılarının kendisinde “acı, öfke ve utanç” duygusu bıraktığını söyleyen Papa Françesko, “Geleceğe bakarak bu tür durumların yaşanmasını önleyebilecek bir kültür yaratmak için hiçbir çabadan kaçınılmaması bu sürecin önemli bir parçasıdır” diye konuştu. Yerlilerin geleneksel ayinlerini izleyen Papa’ya yerli kabile liderleri hediyeler verdi. Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullarda en az 4 bin 200 yerli çocuğun istismar ya da kötü muamele sonucunda hayatını kaybettiği raporlamıştı. Kanada’da Katolik Kilisesi’nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

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#Papa Françesko#Kanada#Tövbe Haccı

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