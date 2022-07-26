Papa ‘tövbe haccında’ Kanada'lı yerlilerden af diledi

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Ziyaretinin ilk durağı Edmonton kentinde gerçekleşen ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da katıldığı etkinlikte konuşan Papa, “Yerli halklara karşı bu kadar çok Hıristiyan tarafından işlenen kötülük için alçak gönüllülükle af diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yatılı okullardan geri dönmeyen çocukların anılarının kendisinde “acı, öfke ve utanç” duygusu bıraktığını söyleyen Papa Françesko, “Geleceğe bakarak bu tür durumların yaşanmasını önleyebilecek bir kültür yaratmak için hiçbir çabadan kaçınılmaması bu sürecin önemli bir parçasıdır” diye konuştu. Yerlilerin geleneksel ayinlerini izleyen Papa’ya yerli kabile liderleri hediyeler verdi. Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullarda en az 4 bin 200 yerli çocuğun istismar ya da kötü muamele sonucunda hayatını kaybettiği raporlamıştı. Kanada’da Katolik Kilisesi’nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.