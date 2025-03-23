Papa taburcu oldu: Halkın karşısına çıktı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 14 Şubat'ta şiddetli bronşit nedeniyle kaldırıldığı Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden taburcu oldu. 38 gündür çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın, tedavi sürecini devam ettirmek üzere Vatikan'a döndüğü bildirildi.

Vatikan'a dönmesinin ardından Papa, Aziz Petrus Meydanı'nda ilk kez halkın karşısın çıktı. Kendisini görmek için gelenlere el sallayan Papa, konuşmakta zorlanmasına rağmen kalabalığa teşekkür etti.