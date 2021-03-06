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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Papa, Şiilerin en büyük dini mercisi Sistani ile bir araya geldi

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Papa, Şiilerin en büyük dini mercisi Sistani ile bir araya geldi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesinin başladığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansına göre, Papa Franciscus'un bulunduğu araç konvoyu Necef Havalimanı’ndan Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin evine geçti. Papa ile Sistani görüşmesi dini mercinin evinde başladı.

Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.

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