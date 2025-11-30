Papa Leo'nun Lübnan ziyareti başladı

Güncelleme Tarihi:
İstanbul'dan hareket eden Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, Beyrut Havalimanı'na iniş yaptı.
Papa 14. Leo, havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.
LÜBNANLI YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞECEK
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
Papa 14. Leo'nun, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacağı bildirildi.
Öte yandan havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı.