Dünya Haberleri

Papa Leo'nun Lübnan ziyareti başladı

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14. Leo#Lübnan#Beyrut
Papa Leonun Lübnan ziyareti başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 17:04

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Lübnan'a ziyareti 3 gün sürecek olan Papa, Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

İstanbul'dan hareket eden Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, Beyrut Havalimanı'na iniş yaptı.

Papa 14. Leo, havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Papa Leonun Lübnan ziyareti başladı

LÜBNANLI YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Papa 14. Leo'nun, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacağı bildirildi.

Papa Leonun Lübnan ziyareti başladı

Öte yandan havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı.

#Papa 14. Leo#Lübnan#Beyrut

