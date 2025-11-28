×
HABERLERDünya Haberleri

Papa Leo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı dünya basınında: Ziyaretin stratejik anlamı ve Türkiye'nin bölgesel gücü

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14. Leo#Türkiye#Vatikan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 07:36

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti dün Ankara'da başladı. Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde dünyaya gerilimleri azaltma ve barış çağrısında bulundu. Dünya basını, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun temaslarını yakından takip etti. Papa'nın ziyaretinin Türkiye'nin Orta Doğu'da önemli bir bölgesel güç olmasıyla ilişkili olduğu belirtilen haberlerde, ziyaretin stratejik önemine de dikkat çekildi.

Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden farklı medya kuruluşlarından 70’i aşkın gazeteciyi selamladı.

Papa, “Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Papa, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Papa, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile görüştü.

Yabancı basın kuruluşları, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Papa'nın Türkiye'ye uluslar arası ara bulucu rolü üstlenmesi çağrısı yaptığı kaydedilen haberlerde, ziyaretin stratejik amaçlarına da dikkat çekildi. Yabancı basın kuruluşları, ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye gelen Leo'nun Orta Doğu'da barış misyonu nedeniyle bu tercihi yaptığını kaydetti.

BBC: ERDOĞAN'A İSTİKRAR KAYNAĞI OLARAK ROL ÜSTLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

İngiliz yayın kuruluşu BBC Papa Leo'nun ilk yurtdışı seyehatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayarak haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde dünyanın “küresel ölçekte artan bir çatışma düzeyine teslim olmaması gerektiği” uyarısında bulundu. Papa, “İnsanlığın geleceği tehlikede” diyerek, diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Papa, altı ay önce göreve geldiğinden bu yana son derece ölçülü — hatta temkinli — bir profil çizdi. Ancak bu gezide, diplomasi yetenekleri yakından incelenecek.

Ziyaretin kritik anlarından biri, antik Nikaia kentinin bulunduğu İznik’te yaşanacak. Papa Leo ve diğer Hristiyan geleneklerinin liderleri, 1.700 yıl önce burada toplanan tarihi konsilin yıl dönümünü anmak üzere bir araya gelecek.
Hristiyanlığın Doğu ve Batı kolları daha sonra dramatik biçimde ayrıldı ancak bu ziyarette, birlik mesajları ve bölünmelerin iyileştirilmesi temaları öne çıkacak.

Papa Türkiye’de ayrıca, selefleri Papa Francis ve Papa Benedict XVI’ın da yaptığı gibi Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek."

FRANCE 24 : PAPA TÜRKİYE'NİN ÖZEL BİR ROLE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ

France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı;

"Papa Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye’ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu.

Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor; Ukrayna savaşından Gazze çatışmasına, Afrika Boynuzu’ndan ötesine uzanan pek çok krizde düzenli olarak çözüm çabalarına katılıyor.

Leo, Türkiye’nin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak “özel bir role” sahip olduğunu söyledi; aynı zamanda “duyarlılıkların kesiştiği bir nokta” olduğunu ve iç çeşitliliği sayesinde daha da zenginleştiğini vurguladı."

GUARDIAN: TÜRKİYE VE LÜBNAN PAPA İÇİN STRATEJİK NOKTALAR

Guardian gazetesi haberinde Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi. White açıklamasında “Bu seyahat, Leo’nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak” dedi ve ekledi;

“Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna’da, Orta Doğu’da barış çabalarını güçlendirmesi için stratejik noktalar. Üstelik bu ilk yurt dışı gezisi olduğu için dünya liderleri seyahati çok yakından takip edecek.”

NBC NEWS: ZİYARET TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR

NBC News, Papa Leo'nun ziyaretine ilişkin haberinde Oxford Üniversitesi'nde Katolik Kilisesi tarihçisi olan Miles Pattenden'ın görüşlerine yer verdi.

Türkiye önemli bir ülke ve Orta Doğu genelinde büyük bir etkisi var” diyen Pattenden “Bu ziyaret, Türkiye’nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor.” ifadelerini kullandı.

AL JAZEERA: ZAMANLAMA SON DERECE SEMBOLİK

Al Jazeera ziyaretin zamanlamasının son derece sembolik olduğunu vurguladı ve "Ziyaret Papa’nın yalnızca Hristiyanlarla değil diğer dinlerle de temas kurmak istediği yönünde bir mesaj olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL MEDYASI GAZZE VURGUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Times of Israel gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Leo'nun basın toplantısındaki Gazze vurgusuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Filistin halkına olan borcumuz adalettir ve bunun temeli, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm vizyonunun derhal hayata geçirilmesidir. Aynı şekilde Kudüs’ün tarihî statüsünün korunması da hayati önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

