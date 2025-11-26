×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Papa Leo yarın Türkiye'ye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu! İznik'teki bazilika için özel statü kararı

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14. Leo#İznik Konsili#Vatikan
Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 11:43

Papa 14. Leo, ilk yurt dışı seyahatinde Türkiye'ye gelecek. Vatikan, Papa 14. Leo'nun 4 gün sürecek Türkiye ziyaretinin programını duyurdu. 27-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ziyaret öncesinde İznik'te Papa Leo'nun ayin düzenleyeceği bazilikanın kamulaştırılması kararı alındı. Papa Leo'nun ziyareti öncesinde havadan görüntülenen Aziz Neofitos Bazilikası, kararla birlikte ören yeri statüsü kazandı.

Haberin Devamı

Papa'nın seyahati sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle kenti ziyaret edecek olan Papa, burada düzenlenecek ayinde dua edecek. Leo, İstanbul'da da ziyaretlerde bulunararak Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos ile bir bildiri imzalayacak.

Papalık görevinin başlangıcındaki ilk yurtdışı seyahatinin her zaman küresel önceliklere işaret ettiği belirtiliyor. Hristiyanlıkta birliğin simgesi olarak görülen İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyarette Leo, İznik'te binlerce Hristiyan ile bir araya gelecek.

Papa Leo, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte İznik'te ayin düzenleyecek. Uzmanlar, Hristiyanlık tarihinde kritik bir önemi bulunan İznik Konsili'nin yıl dönümünde iki ismin bir araya gelecek olmasının önemine dikkat çekti.

Haberin Devamı

HRİSTİYANLIKTA İZNİK KONSİLİ'NİN YERİ

New York Times'a (NYT) yaptığı açıklamada, 325 yılında toplanan İznik Konsili'nin, Hristiyanların bugün halen sürdürdüğü ortak gelenek ve ayinlerin temelini oluşturduğunu kaydeden Concordia İlahiyat Okulu'ndan teoloji profesörü Rahip Dr. David Maxwell, "İznik Amentüsü, İncil dışında Hristiyanlık içinde en yaygın kabul gören metindir" dedi.

Notre Dame Üniversitesi'nde teoloji doçenti Kimberly Belcher ise Hristiyanlıkta Konsil'in önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "İznik Konsili'ni bizi birleştiren şeylerden biri olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

The Independent'ın haberine göre, Vatikan, Papa'nın ziyareti sırasında ekstra bir güvenlik önlemin alınmayacağını belirtti. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni ise özel güvenlik önlemleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı

Fener Rum Patriği Bartholomeos

PAPA LEO'NUN TÜRKİYE PROGRAMI

Vatikan, Papa'nın 27 Kasım'da başlayacak Türkiye ziyaretinin detaylı programına ilişkin detayları paylaştı. Papa Leo, 27 Kasım'da Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Haberin Devamı

Görüşmenin ardından Leo, Türk yetkililere, sivil toplum temsilcilerine ve diplomatik heyetlere hitap edecek. Papa, Ankara'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde uçakla Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

Gözden KaçmasınPapanın geleceği ilçemizde güvenlik önlemleri had safhada: Araçlar tek tek kontrol ediliyorPapa'nın geleceği ilçemizde güvenlik önlemleri had safhada: Araçlar tek tek kontrol ediliyorHaberi görüntüle

28 Kasım cuma günü İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde piskoposlar, rahipler ve diyakozlarla buluşacak olan Leo, sabahın ilerleyen saatlerinde Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri tarafından yönetilen Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı

İZNİK'TE AYİN DÜZENLEYECEK

Ziyaretin ardından helikopterle İznik'e geçecek olan Papa, İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla burada düzenlenecek olan ayine katılacak. Antik Aziz Neofitos Bazilikası arkeolojik alanında yapılacak olan ayinde Leo'nun dua etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki bazilika (kilise), Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti için hazır hale getiriliyor.

Gözden KaçmasınTürkiyenin Gazze adımları İsrailin hesaplarını bozdu: Tel Aviv için stratejik tehdit Ankaranın barış sürecinde rolü ne olacakTürkiye'nin Gazze adımları İsrail'in hesaplarını bozdu: Tel Aviv için 'stratejik tehdit! Ankara'nın barış sürecinde rolü ne olacak?Haberi görüntüle

Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in yapıldığı bazilikada, çevre düzenlemesi ve sergileme çalışmaları yapıldı.

Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı

AZİZ NEOFİTOS BAZİLİKASI'NIN ÖNEMİ

Bölgedeki arkeolojik çalışmaları yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikanın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHamas, Merkavayı yıktı Uzman isim, İsraile istihbarat operasyonunu değerlendirdi: Karada bataklığa saplandıHamas, Merkava'yı yıktı! Uzman isim, İsrail'e istihbarat operasyonunu değerlendirdi: 'Karada bataklığa saplandı'Haberi görüntüle

Papa'nın alanda ibadet etmesinin önemli olduğunu belirten Şahin, şunları dile getirdi:

"Bundan dolayı da Katoliklerin ruhani lideri Papa, Vatikan'dan ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki ay İznik'e yapacak. Şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak."

Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı

BAZİLİKANIN KORUNMASI İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu bazilika alanı için resmi kamulaştırma kararı alındı. Bu karar, alanın korunarak ören yeri statüsüne kavuşmasını sağladı. Papa'nın cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Yüzlerce din adamının İznik’e gelmesi beklenirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel yönetimler ve müze yetkilileri, hem tarihi mirasın korunması hem de ziyaretin sorunsuz geçmesi için yoğun hazırlık yapıyor.

Gözden Kaçmasınİlçede hazırlıklar tamam: Papanın ziyareti öncesi özel statüye alındıİlçede hazırlıklar tamam: Papa'nın ziyareti öncesi özel statüye alındı!Haberi görüntüle

İznik Gölü kıyısında bulunan tarihi bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntıları zarar vermeden gezebilmesi için özel bir gezi platformu inşa edildi. Platform, hem yerli hem yabancı turistlerin mozaikleri ve mezar alanlarını yakından görmesine olanak sağlıyor.

Papa 14. Leo’nun gerçekleştireceği İznik ziyareti kapsamında, platformun güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Papa’nın da bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı. Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. Böylece hem arkeolojik miras zarar görmüyor hem de ziyaretçiler güvenli bir şekilde alanı gezebiliyor.

Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı

Aziz Neofitos Bazilikası

SULTANAHMET CAMİİ'NE ZİYARET

İznik'te düzenlenecek ayinin ardından İstanbul'a dönecek olan Papa 14. Leo, 29 Kasım Cumartesi günü programına Sultanahmet Camii'ni ziyaret ederek başlayacak.

Gözden Kaçmasınİtalya onayladı: Kadın cinayetlerine en ağır cezaİtalya onayladı: Kadın cinayetlerine en ağır cezaHaberi görüntüle

Daha sonra Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kilise ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Papa Leo yarın Türkiyeye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu İznikteki bazilika için özel statü kararı

RUM ORTODOKS PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa, öğleden sonra İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde düzenlenecek bir ayine katılacak. Ayin sonrasında Papa Leo ile Patrik 1. Bartholomeos, ortak bildiri imzalayacak.

Papa'nın 29 Kasım programı, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayin ile sona erecek.

Papa, 30 Kasım'da Türkiye'nin ardından Lübnan'a geçerek resmi ziyarette bulunacak.

Gözden KaçmasınPapa ziyarete gelecek | Bursada su altından 2 bin yıllık beddua çıktı... Dikkat çeken sözlerPapa ziyarete gelecek | Bursa'da su altından 2 bin yıllık beddua çıktı... Dikkat çeken sözlerHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınPapa Vatikanda Hollywood yıldızlarıyla buluştuPapa Vatikan'da Hollywood yıldızlarıyla buluştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Papa 14. Leo#İznik Konsili#Vatikan

BAKMADAN GEÇME!