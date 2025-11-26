Papa Leo yarın Türkiye'ye geliyor: Ziyaretin detayları belli oldu! İznik'teki bazilika için özel statü kararı

Haberin Devamı

Papa'nın seyahati sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle kenti ziyaret edecek olan Papa, burada düzenlenecek ayinde dua edecek. Leo, İstanbul'da da ziyaretlerde bulunararak Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos ile bir bildiri imzalayacak.

Papalık görevinin başlangıcındaki ilk yurtdışı seyahatinin her zaman küresel önceliklere işaret ettiği belirtiliyor. Hristiyanlıkta birliğin simgesi olarak görülen İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyarette Leo, İznik'te binlerce Hristiyan ile bir araya gelecek.

Papa Leo, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte İznik'te ayin düzenleyecek. Uzmanlar, Hristiyanlık tarihinde kritik bir önemi bulunan İznik Konsili'nin yıl dönümünde iki ismin bir araya gelecek olmasının önemine dikkat çekti.

HRİSTİYANLIKTA İZNİK KONSİLİ'NİN YERİ

New York Times'a (NYT) yaptığı açıklamada, 325 yılında toplanan İznik Konsili'nin, Hristiyanların bugün halen sürdürdüğü ortak gelenek ve ayinlerin temelini oluşturduğunu kaydeden Concordia İlahiyat Okulu'ndan teoloji profesörü Rahip Dr. David Maxwell, "İznik Amentüsü, İncil dışında Hristiyanlık içinde en yaygın kabul gören metindir" dedi.

Notre Dame Üniversitesi'nde teoloji doçenti Kimberly Belcher ise Hristiyanlıkta Konsil'in önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "İznik Konsili'ni bizi birleştiren şeylerden biri olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

The Independent'ın haberine göre, Vatikan, Papa'nın ziyareti sırasında ekstra bir güvenlik önlemin alınmayacağını belirtti. Vatikan sözcüsü Matteo Bruni ise özel güvenlik önlemleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos

PAPA LEO'NUN TÜRKİYE PROGRAMI

Vatikan, Papa'nın 27 Kasım'da başlayacak Türkiye ziyaretinin detaylı programına ilişkin detayları paylaştı. Papa Leo, 27 Kasım'da Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmenin ardından Leo, Türk yetkililere, sivil toplum temsilcilerine ve diplomatik heyetlere hitap edecek. Papa, Ankara'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde uçakla Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

28 Kasım cuma günü İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde piskoposlar, rahipler ve diyakozlarla buluşacak olan Leo, sabahın ilerleyen saatlerinde Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri tarafından yönetilen Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

İZNİK'TE AYİN DÜZENLEYECEK

Ziyaretin ardından helikopterle İznik'e geçecek olan Papa, İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla burada düzenlenecek olan ayine katılacak. Antik Aziz Neofitos Bazilikası arkeolojik alanında yapılacak olan ayinde Leo'nun dua etmesi bekleniyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki bazilika (kilise), Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ziyareti için hazır hale getiriliyor.

Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen ve önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in yapıldığı bazilikada, çevre düzenlemesi ve sergileme çalışmaları yapıldı.

AZİZ NEOFİTOS BAZİLİKASI'NIN ÖNEMİ

Bölgedeki arkeolojik çalışmaları yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, İznik'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikanın yüzyıllardır varlığı bilinen ancak bir türlü keşfedilememiş Kutsal Pederler Kilisesi olduğunu öne sürdüklerini ve bu hipotezin Hristiyan aleminde kabul gördüğünü vurguladı.

Papa'nın alanda ibadet etmesinin önemli olduğunu belirten Şahin, şunları dile getirdi:

"Bundan dolayı da Katoliklerin ruhani lideri Papa, Vatikan'dan ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki ay İznik'e yapacak. Şu anda bulunduğumuz alanı ziyaret ederek, bu kiliseyi bir anlamda belki Hristiyanlar açısından hac merkezi haline getirilebilir. Bu kilise, Papa'nın ziyaretinden sonra önemli bir uğrak yeri olabilirse ülkemiz, inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyona sahip olacak."

BAZİLİKANIN KORUNMASI İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu bazilika alanı için resmi kamulaştırma kararı alındı. Bu karar, alanın korunarak ören yeri statüsüne kavuşmasını sağladı. Papa'nın cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi.

Yüzlerce din adamının İznik’e gelmesi beklenirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel yönetimler ve müze yetkilileri, hem tarihi mirasın korunması hem de ziyaretin sorunsuz geçmesi için yoğun hazırlık yapıyor.

İznik Gölü kıyısında bulunan tarihi bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntıları zarar vermeden gezebilmesi için özel bir gezi platformu inşa edildi. Platform, hem yerli hem yabancı turistlerin mozaikleri ve mezar alanlarını yakından görmesine olanak sağlıyor.

Papa 14. Leo’nun gerçekleştireceği İznik ziyareti kapsamında, platformun güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Papa’nın da bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı. Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. Böylece hem arkeolojik miras zarar görmüyor hem de ziyaretçiler güvenli bir şekilde alanı gezebiliyor.

Aziz Neofitos Bazilikası

SULTANAHMET CAMİİ'NE ZİYARET

İznik'te düzenlenecek ayinin ardından İstanbul'a dönecek olan Papa 14. Leo, 29 Kasım Cumartesi günü programına Sultanahmet Camii'ni ziyaret ederek başlayacak.

Daha sonra Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kilise ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

RUM ORTODOKS PATRİĞİ BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa, öğleden sonra İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde düzenlenecek bir ayine katılacak. Ayin sonrasında Papa Leo ile Patrik 1. Bartholomeos, ortak bildiri imzalayacak.

Papa'nın 29 Kasım programı, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayin ile sona erecek.

Papa, 30 Kasım'da Türkiye'nin ardından Lübnan'a geçerek resmi ziyarette bulunacak.