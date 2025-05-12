Papa Leo ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye gelecek

Haberin Devamı

14. Leo, papalık makamını devralmasının ardından Konklav'ı takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da görüşerek sohbet etti. Leo, ilk yurt dışı ziyaretinde İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde düzenlenecek törene katılmak için Türkiye'ye geleceğini kaydetti..

Vatikan’da Papa. 6 Paulus Salonu’nda gazetecileri kabul eden Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temel önemdedir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına ‘hayır’ demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Papa 14. Leo, zor zamanlardan geçildiğini dile getirerek, şunları sözlerine ekledi:

"Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor. Kilise, zamanın getirdiği meydan okumayı kabul etmelidir, aynı şekilde iletişim ve gazetecilik de zamanın ve tarihin dışında olamaz."