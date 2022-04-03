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Papa: Kiev’i ziyaret edebilirim

#Papa#Kiev#Ziyaret
Papa: Kiev’i ziyaret edebilirim

Dün iki günlük resmi ziyareti kapsamında Malta’ya giden Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, çatışmaların merkezindeki Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret edebileceğini açıkladı.

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Rusya’yı Ukrayna’ya karşı “vahşi” bir savaş başlatmakla suçlayan Papa Françesko, Rusya’nın “çocuksu ve yıkıcı bir saldırganlık” peşinde olduğunu söyledi.

PUTİN’İN ADINI ANMADI

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunda ilk kez doğrudan ve kişisel değerlendirmelerde bulunan Papa, konuşmasında doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını kullanmaktan kaçındı. Maltalı yetkililerle bir araya gelen Papa Françesko, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, “Bazı hükümdarlar, anakronist bir şekilde dile getirdikleri milliyetçi çıkarlar uğruna dünyayı nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakıyorlar” dedi. Konuşmasında Papa, “Biz, ülkelerin işgal edilmesini, vahşi sokak savaşlarını, nükleer savaş tehditlerini geçmişte kaldı sanıyorduk” ifadelerine de yer verdi.

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Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Papa Françesko, Kiev’i ziyaret edebileceğini belirterek bir tarih vermekten kaçındı. Son yıllarda Rus Ortodoks kilisesi ile yakın diyalog halinde olan Vatikan, Rusya-Ukrayna krizinde taraf olmaktan ya da sert sözler sarf etmekten kaçınarak, diyaloğu ön plana çıkarıyor.

Bacaklarında siyatik hastalığı olduğu bilinen 85 yaşındaki Papa’nın, Malta’ya giderken basamak çıkamadığı için uçağa asansörle binmesi ise dikkat çekti.

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#Papa#Kiev#Ziyaret

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