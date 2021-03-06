Papa Irak’ta: Selamün aleyküm

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun tarihi Irak ziyareti dün başladı. Ziyaret, bir Papa’nın Irak’ı ilk kez ziyaret etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Papa, Bağdat Havalimanı’nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi tarafından resmi törenle karşılandı.

ZİYARET ÖNCESİ VİDEO MESAJI

Vatikan tarafından ziyaret öncesi paylaşılan videoda, Papa Irak halkını, Arapça “Selamün aleyküm” diye selamladı. Vatikan tarafından Irak gezisiyle ilgili hazırlanan belge ve açıklamalarda sıklıkla, Irak’ın “tek tanrılı üç dinin babası İbrahim’in toprakları” olduğuna vurgu yapılıyor. Papa’nın dört gün sürecek gezide, bu dinlerin ortak bir aileye ait olduğu ve tüm inananların kardeş olduğu mesajı vermesi bekleniyor. Ziyaret bir yandan Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinler arası diyaloğu artırma misyonu taşırken, diğer yandan da bölgedeki Hıristiyanların durumuna dikkat çekmek için gerçekleştiriliyor.

SİSTANİ İLE GÖRÜŞECEK

Yeşil Bölge’de Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından karşılanan Papa Françesko, daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada şiddet eylemleri, radikalizm ve hoşgörüsüzlüğün sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Papa, bugün Necef’te Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali es-Sistani ile bir araya gelecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de buluşacak. 7 Mart’ta Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile temaslarda bulunacak olan Papa, Musul’u da ziyaret edecek. Papa’nın basına açık son etkinliği, pazar günü Erbil’de Franso Hariri Stadyumu’ndaki ayin olacak. Ayine, COVID-19 tedbirlerine rağmen yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Papa, 8 Mart’ta da Vatikan’a dönecek.

RİSKLERE RAĞMEN GERÇEKLEŞİYOR

Papa Françesko’nun tarihi Irak ziyareti, hem pandemi koşullarında, hem de yakın zamanda ülkede düzenlenen roketli saldırıya rağmen gerçekleşiyor. Önceki gün, Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde, içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu Ayn el Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmişti. 84 yaşında olan Papa’ya geçtiğimiz dönemde koronavirüs aşısı yapılmıştı. Dünkü etkinliklerde sık sık maskesini çıkardığı görülen Papa, “Talimatlara uyacağım, herkesle el sıkışmayacağım, ama fazla da uzak durmak istemiyorum” demişti.