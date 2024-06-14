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Papa G7’de yapay zekâ konuşacak

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#G7#Papa#Yapay Zekâ
Papa G7’de yapay zekâ konuşacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Japonya ve İtalya’dan oluşan G7 grubunun liderler zirvesi dün İtalya’da başladı.

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Puglia bölgesinde üç gün sürecek zirvenin ilk gününde ABD’nin dondurulmuş Rus varlıklarını teminat olarak kullanarak 2024 sonuna kadar Ukrayna’ya 50 milyar dolar kredi verme önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı. Gazze’deki Hamas-İsrail çatışması da zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alırken, dün gerçekleşen kısa oturumlarda Afrika’ya yapılacak yatırımlar, ekonomik gelişim ve iklim değişikliği konuları da ele alındı.

Papa G7’de yapay zekâ konuşacak

TARİHTE İLK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hindistan lideri Narendra Modi ve Brazilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi G7 mensubu olmayan ülkelerin liderlerinin yanı sıra grup tarihinde ilk kez Papa da toplantılara katılacak. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko’nun bugün zirve kapsamında yapay zekâ konulu bir panelde konuşması bekleniyor. Gazze ve Ukrayna’daki savaşlarla ilgili de bir dizi görüşmeye katılması beklenen Papa ayrıca aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu bir dizi liderle ikili temaslarda bulunacak.

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#G7#Papa#Yapay Zekâ

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