Son dakika... Dünya bu kareleri konuşuyor: Vatikan Francis'in tabuttaki görüntüsünü paylaştı

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. 88 yaşındaki Papa'nın vefatı, İtalya'daki kiliselerin çanlarının çalmasıyla duyuruldu.

Vatikan, Papa'nın inme ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini belirtirken, Papa'nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi.

Vatikan açık tabut merasimi için hazırlıklarını tamamladı. Vatikan Basın Ofisi, törenin düzenleneceği odanın ilk görüntülerini servis etti. Basınla paylaşılan görüntülerde, Papalık makamının koruması İsviçre Muhafızları'nın cenazenin başında nöbet tuttuğu görüldü.

FRANCİS'İN CENAZESİ NASIL OLACAK?

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Daily Mail, Vatikan'ın, Francis'in yarın sabahtan itibaren halka açık olarak görüntülenmesine izin verileceğini bildirdi. Francis'in geçen yıl onayladığı kurallara göre, Papa'nın cenaze ve defin işlemlerinin Cuma ile Pazar günleri arasında yapılması gerekiyor.

Eline tespih yerleştirilen Papa'nın fotoğrafının, Casa Santa Marta Şapeli'nde çekildiği bildirildi.

Vatikan, Papa'nın cenaze töreninin 26 Nisan cumartesi günü yerel saatle 10:00'da (TSİ 11:00) yapılacağını duyurdu.

PROTOKOLLERİ DEĞİŞTİRDİ

Kilise protokolüne göre, bir papa vefat ettiğinde cenaze töreninin dört ila altı gün içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında hazırlıklar titizlikle yürütülüyor.

Geleneksel Papalık yaşam tarzından farklı tercihleriyle bilinen Papa Francesco, basit yaşam felsefesini cenaze törenine de yansıtacak. Önceki papalara kıyasla daha sade bir tören planlanıyor.

Papa Francesco, 2024 yılında yayınladığı bir kararnameyle papalık cenaze törenlerini sadeleştirmişti. Bu düzenlemeyle bazı dualar kısaltılmış ve tören protokolü yeniden şekillendirilmişti.

Geçmişte papalar iç içe yerleştirilmiş üç tabutla toprağa verilirdi. Bu tabutların biri selvi ağacı, biri çinko, biri de karaağaçtan yapılırdı. Ancak Papa Francis 2024 yılında bu kuralı değiştirerek ahşaptan yapılmış ve içi çinkoyla kaplanmış tek bir tabutla gömüleceğine hükmetmişti.

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FRANCİS'İN SON GÜNLERİ

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, vefatından önceki son günlerini yoğun bir programla geçirdi.

Papa Francis, Şubat ve Mart aylarında çift taraflı zatürre nedeniyle hastanede kalmıştı. Doktorlar, taburcu olduktan sonra iki aylık bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Ancak Papa, dinlenme önerilerine rağmen faaliyetlerini sürdürdü. Papa, Paskalya kutlamalarına katıldı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştü ve geleneksel 'papamobil' turunu gerçekleştirdi.

Washington Post'a konuşan Cleveland'lı rahip Eric Garris, Papa'nın bu kararını "bir çobanın eylemi" olarak nitelendirdi. Garris, "Bir rahip olarak, insanlarınızla birlikte olmak istersiniz" dedi. Papa Francis, ölümünden bir gün önce, Paskalya Pazarı'nda Aziz Petrus Meydanı'nda 35 bin kişiye seslenmişti. Papa, "Sevgili kardeşlerim, hepinize mutlu Paskalyalar dilerim" diye seslenirken, sesinin güçsüz olduğu gözlemlenmişti. Bu, onun kamuoyu önündeki son konuşması oldu.

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Uluslararası medya, Francis'in kullandığı aracı 'papamobil' olarak adlandırmıştı. Papa, özellikle hastalığının ardından Vatikan'da sıkça 'papamobil'i kullanıyordu.

AZİZ PETRUS'TA 'ALIŞILMADIK SESSİZLİK'

Post'a göre, meydandaki kalabalık, Papa'nın beklenmedik şekilde görünmesini 'coşkuyla' karşılamış, ancak daha sonra 'alışılmadık bir sessizliğe' bürünmüştü. Roma'dan Mauro adlı bir vatandaş, "İnsanlar sanki onu son kez görüyorlarmış gibi hissettiler" dedi.

Francis, son 38 gününü hastanede geçirmişti. Doktorlarının iki aylık dinlenme önerisine rağmen, Francis, Paskalya kutlamalarına katılmakta ısrarcı olmuştu.

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23 Mart'ta hastaneden taburcu olduktan sonra Vatikan'daki Casa Santa Marta misafirhanesine yerleşen Papa, Palmiye Pazarı'nda 20 bin kişiye hitap etmiş ve Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile görüşmüştü.

Papa Francis'in 14 Şubat'ta bir süredir yaşadığı bronşit rahatsızlığı sebebiyle Roma'da Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. 38 gün boyunca hastanede tedavi gören Francis, taburcu olduktan sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı.

ROMA'DA BİR HAPİSHANEYİ ZİYARET ETTİ

New York Times'ın bildirdiğine göre, Francis, geçen perşembe günü Roma'daki Regina Coeli Hapishanesi'ni ziyaret etmişti. Hapishaneye tekerlekli sandalyeyle giriş yapan Papa, mahkumlarla yarım saat görüşmüştü. Francis, mahkumlara "Bu yıl ayaklarınızı yıkayamıyorum ama yine de sizinle olmak istedim" demişti. Bir mahkum, "Dışarıdakiler onu göremiyor ama biz görüyoruz. Çok şanslıyız" diye konuşmuştu.

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Paskalya Pazarı'nda geleneksel Urbi et Orbi (Şehre ve Dünyaya) duasını okuyan Papa, daha sonra sürpriz bir şekilde 'papamobil' ile meydanda tur atmıştı. Kalabalığı kutsarken çekilen bu görüntüler, onun kamuoyu önündeki son anları oldu. Meydanda dolaşan Papa, kalabalığa el salladı. Tur sırasında birkaç çocuk kendisine yaklaştırıldı. Francis, bir bebeğin elini kutsarken, diğerinin alnına dokundu.

Papa'nın Apostolik Sarayı'ndaki resmi dairesi, yüzyıllardır uygulanan bir ritüelin ardından dün akşam mühürlendi.

FRANCİS'İN DÜNYAYA SON MESAJI

Papa, son mesajında dünyadaki çatışma bölgelerine dikkat çekti. Güney Sudan, Yemen, Myanmar ve Ukrayna'daki savaşlar için barış çağrısı yaptı. Endonezyalı rahibe Reni Meak, "Zayıf durumuna rağmen sessizlerin sesi olmayı başardı" dedi.

Francis, pazartesi sabahı Casa Santa Marta'da vefat etti. Vatikan'dan yapılan açıklamada, ölüm nedeninin felç ve geri dönüşü olmayan kalp yetmezliği olduğu duyuruldu.

VATİKAN'A GÖMÜLMEK İSTEMEDİ

NBC News'ün haberinde ise Aziz Petrus Meydanı'nda yüzlerce kişi Papa'nın anısına dua ederken, bazı rahibeler meydanda dans eden bir adama tepki gösterdiği aktarıldı. Vatikan, Papa'nın anısına özel bir tespih ayini düzenlediğini belirtti.

Papa Francis, Aziz Mary Major Bazilikası'na gömülme isteğini ölmeden önce dile getirmişti. Cenazenin, Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenecek törenin ardından Aziz Mary Major'da toprağa verilmesi bekleniyor. Francis, neredeyse 100 yılın ardından Vatikan'da defnedilmeyen ilk Papa olacak.

Önümüzdeki günlerde dünyanın dört bir yanından kardinaller, yeni Papa'yı seçmek üzere Vatikan'da toplanacak. Kardinaller, geleneksel olarak seçim sürecinde Casa Santa Marta'da konaklayacak.