Papa Francis'in sağlık durumu açıklandı: Papa hayatını kaybederse ne olacak?

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Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in, "bronşit" tedavisi için kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin "karmaşık" klinik rahatsızlığı nedeniyle devam edeceği bildirildi.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in solunum yollarında "çoklu bakteriyel enfeksiyon" tespit edildiğini ve doktorların papanın tedavisinin değiştirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Yapılan açıklamada, "Şu ana kadar yapılan tüm testler, bir süre daha hastanede yatışını gerektirecek karmaşık bir klinik tabloya işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni ise, 2013'ten bu yana Vatikan'da Papalık görevini sürdüren 88 yaşındaki Francis'in ilaç tedavisinde değişiklik gerektiren bir durumda olduğunu doğruladı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada ayrıca, Papa Francis'in hastanedeki 5. gününde her zamanki gibi kahvaltısını yaptığı ve gazete okuduğu aktarıldı. Akşam saatlerinde Papa'nın sağlık durumu ile ilgili güncelleme yapılacağı belirtildi.

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HAFTA SONU AYİNİ İPTAL EDİLDİ

Papa Francis'in, Roma'daki Gemerelli hastanesinde tedavisinin sürdüğünü belirtirken Vatikan, hafta sonu yapılacak iki ayinin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Papa'nın sağlık durumu nedeniyle 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Jübile ayini iptal edilmiştir” denildi. Pazar günü yapılması planlanan ayin için üst düzey bir din adamının görevlendirildiği belirtildi.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşmalarını kendisi yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi olmuştu.

Papa, 2021 yılından bu yana fıtık ve kolon ameliyatı geçirmesinin yanı sıra kronik diz ağrısı ve siyatik dahil olmak üzere birden fazla sağlık sorunu yaşamıştı.

PAPA FRANCİS HAYATINI KAYBEDERSE NE OLACAK?

17 Aralık 1936'da doğan Papa Francis, yakın tarihin en yaşlı papası olarak seçildi. 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin lideri olarak seçilen Papa Francis, Papa 16. Benedict'in istifasının ardından göreve geldi.

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1929'dan beri dünyanın en küçük devleti Vatikan'ın lideri hayatını kaybederse ya da görevi bırakırsa, dünyanın dört bir yanından kardinaller Sistine Şapeli'nde toplanarak bir sonraki Papa'nın hangi isim olacağını belirleyecek.

Papa olabilmek için uygun görülen adayları seçmek için Vatikan'da yapılacak oylamanın ardından Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyurulacak.

Her gün dört tur yapılacak oylamada, oyların üçte ikisini alan aday Katoliklerin yeni ruhani lideri olarak belirlenecek. Eğer kardinaller yeni papa seçmeyi başarırsa Sistine Şapeli'nden çıkan duman beyaz renkte olacak. Eğer kardinaller yeni papayı seçmek konusunda uzlaşamazsa, Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükselecek.