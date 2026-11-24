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Katoliklerin Papa Leo'dan önceki ruhani lideri Papa Francis'in günlüğünden pasajlar içeren "Papa Francis'in Özel Günlüğü" kitabı salı günü yayımlandı. Kitap, Papa Francis'in halkın gözünden uzakta ölüm, şeytan ve kendi gücüyle verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Francis'in şeytanı duyduğunu ve cehennemi gördüğünü anlattığı notlarını içeren kitap, dikkat çekici içsel çalkantılarla boğuşan dindar bir adamın portresini çiziyor.

Francis'in 1992'den ölümünden önceki yıl olan 2024'e kadar tuttuğu notlara dayanan Papa Francis'in Özel Günlüğü, beş dilde ve 94 ülkede yayımlandı. Vatikan'ın kıdemli yetkilileri ve uzun süredir Francis'in sırdaşı olan Kardinal Víctor Manuel Fernandez tarafından derlenen günlük, Papa'nın "artık zarar vermeye devam etmemek için" Tanrı'nın hayatına son vermesinin daha iyi olabileceğine inandığı varoluşsal bir krizi de içeriyor.

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'DÜN GECE CEHENNEMİN GİRİŞİNİ GÖRDÜM'

Papa Francis, 2018'de günlüğüne "Dün gece cehennemin girişini gördüm" diye yazdı. "Pagan baştan çıkarıcılığı tam gaz devam ediyordu. Biraz bakmak için gizlice göz attım ve gördüklerim beni dehşete düşürdü. Uykuya dalmadan önceydi. Tesbihimi bir silah gibi kaptım... Bu, hayatımda ilk kez yaşadığım bir deneyim değil ama bu seferki yoğunluk çok daha fazlaydı" notunu alan Francis, şeytanla yaptığı yorucu mücadelede Meryem Ana'ya kendisine yardım etmesi" için yalvardığını anlatıyor.

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Francis, günlüğündeki dikkat çekici pasajlardan birinde, şeytanın "tehditkar ve aynı zamanda baştan çıkarıcı gözlerini" en az üç kez gördüğünden bahsetti. Şeytanı bir seferinde "araba penceresinin dışında" gördüğünü belirten Francis, bir şapeldeki ayin sırasında da şeytanın "ateşten gözlerine" baktığını söyledi. Papa günlüğünde şeytanla karşılaşmalarının onu "kutsal olmayan şeylere duyduğu merak" ile Tanrı'nın doğruluğu arasında kişisel bir ikileme sürüklediğini açıkladı. Francis, ancak bir tesbih alıp Meryem Ana'ya dua ettikten sonra bu savaşı kazandığını kaydetti.

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ŞİLİ GEZİSİ VE ŞEYTANIN SESİ

Francis'in vizyonları bazen sarsıcı olaylar tarafından tetiklendi. Bunlardan biri 2018'deki Şili gezisiydi. Papa, Şili'ye uçuşu sırasında gazeteciler tarafından cinsel istismarı örtbas etmekle suçlanan bir piskoposu savunduğu için sorgulandı. Francis daha sonra yanıltıldığını fark edip özür dilemişti. Papa, günlüğüne bu olayda şeytanın eli olduğunu yazdı.

Francis, "Roma'ya döndükten birkaç gün sonra bir toplantıdaydım. Şeytanı gördüm ve zafer kazanmış, her şeye sahip olan sesini duydum: 'Artık istediğim her şeye sahip oldum.' Önceki iki olayda gözlerini unutamadığım gibi, bu olayda da sesinin güçlü ve hırıltılı tonunu unutamıyorum" diye yazdı.

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Francis, vaazlarında bazı seleflerinden daha çok şeytana değiniyordu. Bir keresinde şeytanlar tarafından ele geçirildiğini iddia eden tekerlekli sandalyedeki bir adama elleriyle doğaçlama bir arınma ayini yapmıştı.

KİTABIN ARKASINDAKİ İSİM: KARDİNAL FERNANDEZ

Washington Post'un haberine göre, kitabı derleyen Kardinal Fernandez, Francis'le yakından çalışan birkaç kişinin Papa'nın not defterini tuttuğundan haberdar olduğunu ifade etti. Ancak not defterinin yalnızca "pratik konular" içerdiği varsayılıyordu. Fernandez, 2025 yılında Papa rahatsızlandığında Casa Santa Marta'ya gitti. Orada Francis'in "geri dönüşü olmayan bir şekilde bilincini kaybetmesi" durumunda izlenecek bir protokolü görüşecekti.

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Fernandez, "Bir noktada artık bu konuda konuşmak istemediğine karar verdi ve bunun yerine bana günlüğünü ve değer verdiği diğer kitaplarını gösterdi" dedi.

Francis'in ölümünden sonra Fernandez, derginin varlığını ve Francis'in isteklerini yeni Papa Leo'ya bildirdi.

Fernandez, "Notları, yazıların bağlamını açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacak editoryal çalışmaları yapabilmem ve yorumlar sunabilmem için gönderdi" diye konuştu.

Kardinal Víctor Manuel Fernandez

GÜNLÜKTEKİ GİZLİ KODLAR

Francis, günlüğünün bazı bölümlerini bir tür şifre kullanarak yazdı. Bu da bazı kısımların çözülmesini imkansız hale getirdi. Fernandez, kitapta "yaşayan bireylerle" ilgili "birkaç paragrafı" hariç tutmayı tercih ettiğini kaydetti.

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Kardinal, "Bununla birlikte; (ABD Başkanı Donald) Trump, diğer politikacılar ya da kamuoyunda tanınan kişiler gibi anlaşmazlık yaşadığı ünlü isimlerden asla şikayet etmediğini açıklığa kavuşturmalıyım. Daha ziyade, kitaptaki her şey bir şekilde onu derinden ve çok kişisel, içsel bir düzeyde etkileyen konularla ilgili" ifadelerini kullandı.

Kitapta, Francis'in papa seçildikten sonra neden memleketi Arjantin'e hiç dönmediği konusuna değinilmiyor. Fernandez günlüğün, görev süresi boyunca liberaller tarafından kucaklanan ancak bazı muhafazakar çevreler tarafından "sapkın" diye tanımlanan bir papa hakkında daha kapsamlı bir bilgi sunmak için yayımlandığını dile getirdi.