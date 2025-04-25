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Vatikan'ın, 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurduğu Papa Francis'in naaşı ziyaretçi akınına uğradı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Papa Francis'in naaşını 128.000'den fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çarşamba günü saat 11:00'den (TSİ 12:00) perşembe sabahı 08.00'a kadar (TSİ 09:00) 128.000'den fazla kişi açık tabutun önünde Papa'ya saygılarını sundu" denildi.

Mumyalandığı iddia edilen Papa'nın naaşının, cuma günü saat 20:00'ye kadar (TSİ: 21:00) sergilenmesi bekleniyor.

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PAPA'NIN NAAŞI NASIL MUMYALANDI?

Aziz Petrus Bazalikası’na taşınan Papa'nın naaşına, korunması için geçici mumyalama yapıldığı ve makyaj uygulandığı iddia edildi.

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İtalyan Ulusal Tanatopraksi Enstitüsü’nün (INIT) kurucusu Andrea Fantozzi’ye göre, 88 yaşındaki Papa’nın bedeni tanatopraksi olarak bilinen geçici bir mumyalama işleminden geçirildi.

AFP’ye demeç veren Fantozzi, işlemin koruyucu sıvıların dolaşım sistemi yoluyla enjekte edilmesini ve ardından yüz ve ellere estetik bakım yapılmasını içerdiğini belirterek “Amaç doğal çürüme sürecini yavaşlatmak” dedi. İşlemin 10 gün boyunca etkili olacağını ifade etti.

Vatikan, Papa'nın naaşının mumyalandığına ilişkin açıklamaya yorum yapmaktan kaçındı.