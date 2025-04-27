Papa Francis'in mezarı ilk kez görüntülendi

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Papa Francis'in sade beyaz mermerden mezar taşında yalnızca Latince adı olan "Franciscus" isminin yazdığı görüldü. Mezarın üzerinde tek bir beyaz gül bulunurken, duvara Papa'nın göğsünde taşıdığı haçının bir kopyası asıldı. Vatikan, pazar günü öğleye kadar yaklaşık 30 bin kişinin mezarı ziyaret ettiğini belirtti.

Katolik Kilisesi, Papa için dokuz günlük resmi yas ilan etti. Bu sürecin ikinci gününde mezar ziyarete açıldı. Aynı gün Vatikan'da St. Peter Meydanı'nda bir ayin düzenlendi. Öğleden sonra ise bir grup kardinal mezarı ziyaret etti.

Sky News'ün haberine göre, Papa Francis, seleflerinden farklı olarak Vatikan dışında gömülmeyi tercih etti. Haberde, bu kararın, Papalık makamının ihtişamından hoşlanmayan mütevazı kişiliğiyle uyumlu göründüğü" yorumu yapıldı.

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Papa Franciscus için, 26 Nisan’da Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Ziyaretçiler, Papa Francis’in kabrine gelerek dua etti.

NEDEN VATİKAN DIŞINA GÖMÜLMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Francis'in Azize Meryem Maggiore Bazilikası'nı seçmesinin nedeni, burada bulunan "Salus Populi Romani" (Roma Halkının Kurtuluşu) adlı Bizans tarzı Meryem Ana ikonuna duyduğu özel sevgiydi. Papalık yetkilileri, Francis'in, her yurt dışı seyahati öncesi ve sonrasında bu ikonanın önünde dua ettiğini ifade etti.

Francis, 1903'te ölen Papa XIII. Leo'dan bu yana Vatikan dışına gömülen ilk papa oldu. İlk Cizvit papa unvanını taşıyan Francis, pazartesi günü çift taraflı zatürre sonrası geçirdiği felç nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini, Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti.

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ÇOK SAYIDA LİDER CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet mensupları büyük ilgi gösterdi. Başbakan Sir Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski törende hazır bulundu. İngiltere Kralı'nı temsilen Prens William da katılımcılar arasındaydı.

Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa için "Halkın arasında bir papa oldu." diyerek, Franciscus’un papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara "sayısız jest yaptığını" ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya'nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa'ya gerçekleştirdiğini hatırlattı.

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YENİ PAPA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Vatikan, dokuz günlük yas sürecinin ardından yeni papa seçmek için kardinaller toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda Katolik Kilisesi'nin yeni lideri belirlenecek. Papa Francis'in mütevazı kişiliği ve reformist yaklaşımı, seçilecek yeni papa için önemli bir miras olarak görülüyor.

Mezar ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Vatikan yetkilileri, ziyaretçi akışını düzenlemek için önlemler aldıklarını belirtti.