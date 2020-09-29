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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!

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Papa Francis'den Pompeo'nun görüşme talebine ret!
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Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Vatikan ziyareti sırasında görüşme talebini reddettiği öğrenildi.

Vatikan ile Çin arasında uzlaşma sağlanan iki yıllık bir anlaşmanın yakın zamanda yenilenmesine tepki göstermek için Vatikan'ı ziyaret edecek olan Pompeo, Papa'yı ziyaret talebine red cevabı aldı. 

Papa Francisyaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan ve Çin'in anlaşmasına verdiği tepki nedeniyle görüşmeyi reddettiği kaydedildi.

Pompeo'nun Papa yerine, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Paul Gallagher ile görüşeceği açıklandı.

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