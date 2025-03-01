×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Papa Francis sağlık durumu açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Papa Francis#Sağlık Durumu#Vatikan
Papa Francis sağlık durumu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 15:55

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünkü bronkospazm krizi ve solunumunun buna bağlı kötüleşmesinin ardından geceyi sakin geçirdiği bildirildi. Papa Francis'in, başka bir kriz yaşamadığı ama durumun karmaşıklığının sürdüğü açıklandı.

Haberin Devamı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Şubat ayı başında şiddetli bronşit nedeniyle 16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatırıldı.

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili Vatikan kaynakları, basınla bazı bilgiler paylaştı.

Papa'nın dünkü bronkospazm krizinden sonra geceyi sakin geçirdiği ve dinlendiği, dünkü krizden sonra başka bir kriz geçirmediği, ateşinin olmadığı belirtildi.

Hastalığın gidişatına dair doktorların temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

İtalyan basını da Papa'nın tıbbi durumunun kompleks olmaya devam ettiğini yazdı.

Vatikan, dün akşamki açıklamasında, bronkospazm krizi nedeniyle Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijenin alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Papa Francis#Sağlık Durumu#Vatikan

BAKMADAN GEÇME!