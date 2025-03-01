Papa Francis sağlık durumu açıklandı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Şubat ayı başında şiddetli bronşit nedeniyle 16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatırıldı.

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili Vatikan kaynakları, basınla bazı bilgiler paylaştı.

Papa'nın dünkü bronkospazm krizinden sonra geceyi sakin geçirdiği ve dinlendiği, dünkü krizden sonra başka bir kriz geçirmediği, ateşinin olmadığı belirtildi.

Hastalığın gidişatına dair doktorların temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

İtalyan basını da Papa'nın tıbbi durumunun kompleks olmaya devam ettiğini yazdı.

Vatikan, dün akşamki açıklamasında, bronkospazm krizi nedeniyle Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijenin alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.