Son dakika... Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hayatını kaybetti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in ölümünün ardından Katoliklerin ruhani liderine saygılarına sundu. Macron, Papa'nın "Her zaman savunmasızların ve zayıfların yanında" olduğunu ve "Adalet için mücadele" ettiğini söyledi.
Katoliklerler için taziyekerini ileten Macron, Papa için "İnsanlığın kardeşliği için çalıştı" dedi.
İTALYA
İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, Papa Francis'in ölümünün duyurulmasının ardından "Büyük bir adam aramızdan ayrıldı" açıklaması yaptı.
İSPANYA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Papa Francis'in yaşamı boyunca "en dezavantajlılara" yönelik çabalarını takdirle karşıladı.
ALMANYA
Almanya'da kurulacak yeni hükümette başbakan olması beklenen Friedrich Merz, Papa'nın hayatı boyunca "tevazu ve inanç" yolundan hiç ayrılmadığını belirtti.
İRAN
İran, Papa'nın hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından dünyanın dört bi yanındaki Hristiyanlar'a başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Meslektaşlarım az önce beni haberlerden haberdar ettiler. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Hıristiyanlara başsağlığı diliyorum" dedi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in Paskalya Bayramı'ndan bir gün sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından papalık seçim süreçleri merak konusu oldu. Peki yeni papa seçim süreçleri nasıl gerçekleşecek? İşte tüm merak edilenler...
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in Paskalya Bayramı'ndan bir gün sonra hayatını kaybettiği vurgulanırken, Kardinal Kevin Farrell de Telegram hesabından "Sevgili kardeşlerim, Aziz Babamız Francis’in ölümünü bildirmek üzüntüyle bildirmek zorundayım. Aziz Babamız, saat 07.35'de Baba evine geri döndü. Hayatının tamamını Rab'bin hizmetine sevgiyle adadı. Papa Francis'in ruhunu, yaratıcının sonsuz ve merhametli sevgisine emanet ediyoruz." mesajını paylaştı.
Papa Francis, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.
Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.
4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Francis, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.
Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.
Papa Francis, 17 Aralık 1936 Buenos Aires, Arjantin doğumludur.3 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin lideri olarak seçilen Papa Francis, Papa 16. Benedict'in istifasının ardından göreve geldi.Katoliklerin ruhani lideri, Şubat ayından bu yana sağlık sorunları yaşıyordu.Papa, 14 Şubat'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.Latin Amerika'dan Katolik Kilisesi'nin başına geçen ilk kişi olan Arjantinli Papa, 2013 yılından bu yana bu makamdaydı.