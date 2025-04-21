Son dakika... Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Dünya liderlerinden ilk açıklamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'in ölümünün ardından Katoliklerin ruhani liderine saygılarına sundu. Macron, Papa'nın "Her zaman savunmasızların ve zayıfların yanında" olduğunu ve "Adalet için mücadele" ettiğini söyledi.



Katoliklerler için taziyekerini ileten Macron, Papa için "İnsanlığın kardeşliği için çalıştı" dedi.



İTALYA



İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, Papa Francis'in ölümünün duyurulmasının ardından "Büyük bir adam aramızdan ayrıldı" açıklaması yaptı.



İSPANYA



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Papa Francis'in yaşamı boyunca "en dezavantajlılara" yönelik çabalarını takdirle karşıladı.



ALMANYA



Almanya'da kurulacak yeni hükümette başbakan olması beklenen Friedrich Merz, Papa'nın hayatı boyunca "tevazu ve inanç" yolundan hiç ayrılmadığını belirtti.



İRAN



İran, Papa'nın hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından dünyanın dört bi yanındaki Hristiyanlar'a başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Meslektaşlarım az önce beni haberlerden haberdar ettiler. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Hıristiyanlara başsağlığı diliyorum" dedi.