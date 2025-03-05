Papa Françesko için kritik 10 gün

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Vatikan’dan yapılan açıklamada, akut solunum yetmezliği nedeniyle Papa’ya iki bronkoskopi işlemi yapıldığı, ardından oksijen maskesiyle solunum yaptığı belirtildi. Açıklamada Papa’nın sağlık durumunun karmaşıklığını koruduğu ve hayati tehlikenin geçmediği kaydedildi. Öte yandan Amerikan CNN’e konuşan Johns Hopkins Üniversitesi’nden akciğer hastalıkları doktoru Panagis Galiatsatos, önümüzdeki 10-11 günün Papa’nın iyileşip iyileşemeyeceğini belirlemede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. 88 yaşındaki Papa, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit ve çift taraflı zatürre teşhisiyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesinde yatıyor.