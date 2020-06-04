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Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Papa Françesko: Ayrımcılığa göz yumamayız

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Papa Françesko: Ayrımcılığa göz yumamayız
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ve devamında başlayan gösterilerle ilgili konuştu.

Dün Vatikan’da yaptığı haftalık Angelus duasının tamamını ABD’deki olaylara ayıran Papa, “Irkçılığa ya da her türden ayrımcılığa gözümüzü yumamayız ya da tolerans gösteremeyiz” ifadesini kullandı. Floyd’un ölümünü “trajik” olarak nitelendiren Papa Françesko, devam etmekte olan protestolarla ilgili ise ABD vatandaşlarına hitap ederek, “Geçtiğimiz günlerde yaşananların da kendi kendini yıkan ve mağlup eden bir şiddet olduğunu kabul etmeliyiz. Şiddetle hiçbir şey kazanılmaz ve birçok şey kaybedilir” diye konuştu. “Irkçılık günahının sonucunda hayatını yitiren herkes ve George Floyd için” dua ettiğini söyleyen Papa, herkesin Tanrı’dan uzlaşma ve barış dilemesini istedi.

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