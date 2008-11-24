Papa Ermeni din adamlarıyla görüştü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Roma Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benediktus, Lübnan'daki Ermenilerin dini lideri 1. Avram başkanlığındaki Ermeni piskoposlardan oluşan heyeti Vatikan'da kabul etti.

16. Benediktus, kabul sırasında heyete hitaben yaptığı konuşmada, Ermenilerin tarih boyunca Hristiyanlığı yaşamış bir halk olduğunu belirttikten sonra, 1915 olaylarına da atıfta bulunarak, "Bu tanıklık, halkınız tarafından söylenmesi güç acıların yaşandığı XX. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Ermeni halkının iman ve takvası, yüzyıllar boyunca İncil'e tanıklık etmiş olan çok sayıda şehit tarafından teyit edilmiştir" diye konuştu.



Lübnan ve Orta Doğu'da Hristiyanların takibat ve zulme maruz kalmalarının kendisini derinden üzdüğünü kaydeden Papa, "Bölgede ve siyaset arenasında sivil toplumun barış ve uzlaşıyı sağlamaya yönelik tüm çabalarını boşa çıkaran gerilim ve çatışmalar karşısında acı duymamamız mümkün müdür?" diye sordu.



16. Benediktus, Orta Doğu'da Hristiyanların halihazırda zulme maruz kaldıklarını ileri sürerek, "Barışın dayanışma, adalet, birey ve halkların meşru haklarının tanınmasını içeren sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, ancak ilgili ülkelerin kendi geleceklerini tayin edebilmeleri ve de farklı etnik ve dinsel grupların birbirlerini kabul etmeleri, birbirlerine saygı göstermeleri sayesinde mümkün olacaktır" dedi.



Papa, Roma Katolik Kilisesinin Ermeni Kilisesi başta olmak üzere diğer Hristiyan gruplarla diyalog faaliyetlerine de değindi. Bu konuda karşılıklı olumlu adımlar atıldığını belirten 16. Benediktus, "Hristiyanlar arası diyalog neticesinde karşılıklı anlayış, saygı ve işbirliğinin artması, İncil'i çağımıza yayabilmek açısından da son derece umut vericidir" diye konuştu.



16. Benediktus ve Ermeni heyeti, Papalar Salonunda gerçekleşen görüşmenin ardından, Redemptoris Mater Şapelinde ortaklaşa bir ayin düzenlediler.



1. Avram başkanlığındaki Ermeni heyeti, perşembe gününe dek sürecek Vatikan ziyareti sırasında, üst düzey yetkililerle görüşecek.

Lübnan'daki Ermenilerin dini lideri 1. Avram, yarın Vatikan'a bağlı yüksek öğrenim kurumlarından Papalık Urbanus Üniversitesinde "Orta Doğu'da Hristiyanlar" başlığı altında bir konferans verecek.