Papa: Dinler arası diyalog olmaz

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Katolik Kilisesi lideri Papa 16. Benedik, dinler arası diyalogun gerçek anlamda mümkün olamayacağını, ancak kültürler arası diyaloğdan söz edilebileceğini belirtti.

Papa, İtalya’nın eski Senato Başkanı Marcello Pera’nın "Hıristiyan Olduğumuzu Neden Söylemeliyiz" adlı yeni kitabıyla ilgili yazdığı mektupta, dinler arası diyaloğun "kişinin kendi inancını parantez içine alması" anlamına geleceğini savunarak, "Eseriniz, çok kültürlülük kavramındaki iç çelişkiyi, bunun siyasi ve kültürel açıdan mümkün olamayacağını da gözler önüne seriyor" dedi.