Papa’dan ekonomik kriz duası

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Papa 16.Benedikt, Meryem Ana’nın Günahsız Gebeliği olarak bilinen "İmmacolata" kutsal gününde finansal kriz yüzünden ay sonunu getiremeyenler için dua etti.

Roma’nın İspanya Merdivenleri Meydanı’ndaki Meryem Ana heykeli önünde dua eden Alman kökenli Papa, işsizler, göçmenler ve en önemlisi de ay sonunu getiremeyenlerle toplumun dayanışma göstermesi gerektiğin belirterek, "Toplum derken, temiz toplumun yaratılması için vatandaşlarla devlet kurumları da insanlığa saygı duyup olanaklar üretmesi gerekir" diye konuştu ve eğilerek dua etti. Vatikan, Papa’nın Mayıs ayında İsrail’i ziyaret etmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak ziyaretin sadece İsrail’i kapsamayacağını Ortadoğu’da bazı ülkeleri de içine alabileceğini belirtti.