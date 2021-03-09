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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf gönderdi

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Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf gönderdi

Irak'a yaptığı ziyaretiyle dünyada yankı uyandıran katoliklerin ruhani lideri Papa, Türk hava sahasını kullandığı esnada geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf gönderdi.

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

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