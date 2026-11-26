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1992-2024 yıllarını kapsayan “Papa Françesko’nun Özel Günlüğü” adıyla yayımlanan kitapta en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Papa’nın hayatı boyunca üç kez şeytanla karşılaştığına inanması oldu. Françesko’nun şeytanla karşılaşma olarak nitelendirdiği deneyimlerin ikisi Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te görev yaptığı yıllarda, üçüncüsü ise 2018’deki Şili ziyaretinin ardından yaşandı. Papa, 24 Ocak 2021 tarihli günlük kaydında üçüncü karşılaşmasını “Roma’ya döndükten birkaç gün sonra bir toplantıdaydım. Onu gördüm ve her şeye sahip olmanın zaferini yaşayan sesini duydum. ‘Artık istediğim her şeyi elde ettim’ dedi.

‘DEHŞETE KAPILDIM’

Önceki iki karşılaşmadaki gözlerini unutamadığım gibi, bu sefer de sesindeki güçlü hırıltıyı unutamıyorum” sözleriyle anlattı. 7 Haziran 2018’deki bir başka anısında ise “Cehennemin girişini gördüm. İçeriye biraz bakmak için eğildim ve dehşete kapıldım” ifadelerini kulanıyor. Papa’nın bilinmeyen yönlerine ışık tutan 160 sayfalık kitap, Françesko’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Arjantinli Kardinal Víctor Manuel Fernandez tarafından hazırlandı.