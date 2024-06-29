Papa 2025’te İznik’e gelmeyi planlıyor

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Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa, İstanbul’dan gelen Fener Rum Patrikhanesi heyetini kabulünde bu isteğini onlarla paylaşarak, “Bu, tüm kalbimle gerçekleştirmek istediğim bir gezi” ifadesini kullandı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE

İznik Konsili, Hıristiyanlar için büyük bir önem arz ediyor. Bu yılın eylül ayında bazı Asya ve Okyanusya ülkelerini ziyaret etmesi planlanan Papa, sonrasında Brüksel ve Lüksemburg’a dört günlük bir tur gerçekleştirecek. 87 yaşındaki Papa programlarını kısmen tekerlekli sandalye yardımıyla sürdürebiliyor. Türkiye’yi ziyaret eden ilk Papa 1967 yılında 6’ncı Paul olmuştu. 1979’da 2’nci Jean Paul, 2006’da 16’ncı Benedikt ve son olarak 2014 yılında Papa Françesko Türkiye’yi ziyaret etmişti. Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında; Hazreti İsa’nın nasıl hem Tanrı hem de insan olabileceği konusunda tartışmalar yaşanmış ve dönemin Papası, 325 yılında bugün İznik olarak bilinen yerde büyük bir toplantı yapılmasını talep etmişti.