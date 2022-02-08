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Papa 16. Benedict sessizliğini bozdu: Af diliyorum!

#Papa 16. Benedikt#Vatikan#Dünya
Papa 16. Benedict sessizliğini bozdu: Af diliyorum

Eski Papa 16. Benedict, üst düzey görevlerde gözetimi altında meydana gelen çocuklara yönelik cinsel taciz nedeniyle af diledi.

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Eski Papa 16. Benedict'ten çocuklara yönelik cinsel taciz skandalı ile ilgili bir açıklama geldi.

Yazılı açıklamada Papa 16. Benedict, 'Cinsel istismar mağdurlarına sadece derin utancımı, derin üzüntümü ve yürekten af ​​dileğimi bir kez daha ifade edebilirim' dedi.

NE OLMUŞTU?

Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporu açıklamıştı.

Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.

Hukuk firmasından Avukat Martin Pusch "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2’si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” dedi.

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Benedict’in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da, belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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#Papa 16. Benedikt#Vatikan#Dünya

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