×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Papa 14. Leo'dan Filistin çağrısı: İki devletli çözüm sorunu ortadan kaldırır

Güncelleme Tarihi:

#PAPA#İsrail#Filistin
Papa 14. Leodan Filistin çağrısı: İki devletli çözüm sorunu ortadan kaldırır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 19:00

Papa 14. Leo, Türkiye'nin ardından Lübnan'a gitti. Papa buradaki ziyaretinde Filistin ve Gazze sorununa dair açıklamalarda bulundu. Papa Papa 14. Leo, "Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz" dedi.

Haberin Devamı

İstanbul'dan hareket eden Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, Beyrut Havalimanı'na iniş yaptı.

Papa 14. Leo, havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

Gözden kaçmasınPapa 14. Leo, Andrea Minguzzi ile görüştüPapa 14. Leo, Andrea Minguzzi ile görüştüHaberi Görüntüle

Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

Öte yandan havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı.

PAPA'DAN İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ

Haberin Devamı

Papa 14. Leo ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin için iki devletli çözümün çatışmayı durdurabileceğini belirterek, "Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PAPA#İsrail#Filistin

BAKMADAN GEÇME!