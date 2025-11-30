Papa 14. Leo'dan Filistin çağrısı: İki devletli çözüm sorunu ortadan kaldırır

Haberin Devamı

İstanbul'dan hareket eden Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, Beyrut Havalimanı'na iniş yaptı.

Papa 14. Leo, havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Avn, Meclis Başkanı Berri, Başbakan Selam ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

Papa 14. Leo, 3 gün sürecek ziyaretinde Beyrut ve çevresinde dini tören ve toplantılara katılacak.

Öte yandan havalimanından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yol güzergahı boyunca çok sayıda kişi Papa'yı karşılamak için toplandı.

PAPA'DAN İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ

Papa 14. Leo ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin için iki devletli çözümün çatışmayı durdurabileceğini belirterek, "Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz" dedi.