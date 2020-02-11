Panzehire ödül

JackIe Chan, yaptığı açıklamada “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘NCP’DEN 909 ÖLÜM

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ‘yeni koronavirüs zatürresi’ (NCP) salgını nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısı 909’a yükselirken 40 bin 171 kişide virüs tespit edildi. Önceki gün 97 kişinin hayatını kaybetmesiyle 24 saatte yaşanan en yüksek can kaybı gerçekleşti.