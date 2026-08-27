Pankreas kanseri tedavisinde çığır açan gelişme: 'Yeni bir dönem başlıyor'

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FDA, Revolution Medicines tarafından üretilen ve günlük alınan Razonque (daraxonrasib) adlı ilacı onayladı. Araştırmacılar, bu gelişmeyi pankreas kanseri tedavisinde bir "dönüm noktası" olarak değerlendiriyor. İlaç, daha önce tedavi görmüş 500 metastatik pankreas kanseri hastası üzerinde yapılan testlerde, kemoterapi alan hastalardaki 6 aylık ortalama yaşam süresine karşılık 13 aylık bir ortalama yaşam süresi sağladı.

İlaç, hücre büyümesini düzenleyen yaygın bir kanser geni olan KRAS'ı hedef alarak çalışıyor. Uzun süredir kanser tedavileri için hedef olarak belirlenen bu gen, geleneksel tedavi yöntemlerine yüksek direnç gösteriyordu. Daraxonrasib, KRAS kullanılarak üretilen proteinler yardımıyla kanser hücrelerinin büyümesini durduruyor.

Razonque'ün test sonuçları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında sunulduğunda, salondakiler yeni ilacı ayakta alkışladı.

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Orlando Health Kanser Enstitüsü'nden Jad Chahoud, "Yeni ilaç pankreas kanseri hastaları için büyük bir umut" dedi.

KANSERE YENİ NESİL HEDEFLİ TEDAVİ

Washington Post'un haberine göre FDA, ilacı inceleme sürecini mayıs ayında başlatmıştı. Pankreas kanseri, taramalarda kolay saptanamadığı için genellikle geç evrede teşhis ediliyor. Teşhis sonrası 5 yıl ya da daha uzun yaşayan hasta oranı yüzde 14 oranını geçmiyor.

Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nden Brian Wolpin, "Bu ilacı geçmişte yaptıklarımızdan bu kadar farklı kılan şey, hastalığın altında yatan biyolojiye gerçekten müdahale etmesidir" açıklamasını yaptı.

KEMOTERAPİDEN DAHA KOLAY

Wolpin, ilacın kemoterapiye kıyasla daha kolay uygulandığını ve vücut üzerinde daha az yan etki gösterdiğini belirterek, "Hastaların saatler süren kemoterapi infüzyonları yerine hap alabilmesi büyük bir fark." ifadelerini kullandı.

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FDA'ya göre ilacın en yaygın yan etkileri arasında döküntü, ishal, mide bulantısı, yorgunluk ve iştah azalması yer alıyor. Eski Nebraska Senatörü Ben Sasse, pankreas kanseri tedavisi ilacı kullandığını duyurdu.

SIRADAKİ HEDEF: AKCİĞER KANSERİNDE DARAXONRASIB KULLANIMI

Uzmanlar, daraxonrasib'in başarısının pankreas kanseri ve KRAS geni ile ilişkili diğer kanser türlerinde yeni gelişmeleri tetikleyeceğini ifade etti. Akciğer kanseri tedavisi için daraxonrasib denemeleri devam ediyor.

Araştırmacılar, ilacın pankreas kanseri tedavisinde bir dönüm noktası olduğunu ve gelecekte diğer kanser türlerinde de umut vaat ettiğini kaydetti. FDA onayı, pankreas kanseriyle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.